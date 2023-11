Khloe Kardashian i jej metamorfoza

Gwiazdy Kylie Jenner dobrze wie, jak zwrócić na siebie uwagę. Jej stylizacja to hit sezonu Khloe Kardashian za sprawą rodzinnego reality show cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. Dała się bliżej poznać w 2007 roku, a dziś jest jedną z najpopularniejszych amerykańskich celebrytek.

Córka Kris Jenner przez lata musiała się jednak mierzyć z uszczypliwymi komentarzami dotyczącymi jej wyglądu oraz nieustającymi porównaniami do sióstr. Khloe Kardashian zdecydowała się więc na metamorfozę. Zbędne kilogramy zrzuciła dzięki ciężkim treningom na siłowni. Chętnie relacjonuje je w mediach społecznościowych, a co za tym idzie, motywuje fanów do aktywności fizycznej.

Do tego młodsza siostra Kim Kardashian zmieniła styl ubierania się i postawiła na kilka eksperymentów z włosami. Jeszcze kilka lat temu była wierna brązowym odcieniom, a dziś zdecydowanie stawia na blond.

Zdjęcie Khloe Kardashian przez lata była porównywana do sióstr / Backgrid/East News / East News

Khloe Kardashian odsłoniła płaski brzuch

Khloe Kardashian aktywnie działa na Instagramie, gdzie regularnie publikuje nowe posty. Swego czasu wielu internautów zarzucało jej przesadzony retusz, twierdząc, że na zdjęciach nie przypomina samej siebie.

Celebrytka starała się wówczas zakryć pewne niedoskonałości, by uciszyć wszelkie głosy mówiące, że wygląda gorzej niż siostry. Przyznała, że uległa presji idealnego wyglądu.

Aktualnie Khloe Kardashian stara się coraz mniej przejmować komentarzami w sieci i nadal chętnie udostępna selfie, kadry z rodziną i ujęcia z wielkich wyjść. Obecnie pod jej postami nie brakuje komplementów. Fani podkreślają, że wygląda rewelacyjnie. Nie kryją zachwytu nad jej urodą i figurą.

Tym razem Khloe Kardashian zapozowała w dżinsach z niskim stanem i krótkim topie, który odsłonił jej płaski brzuch. Celebrytka spędza sporo czasu na siłowni, co widać, patrząc na nowe zdjęcie gwiazdy. Internauci nie mogli przejść obojętnie wobec wyrzeźbionej figury celebrytki. Na ich reakcje nie trzeba było długo czekać. "Wyglądasz oszałamiająco", "Wspaniale" - pisali pod postem.

