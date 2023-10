Spis treści: 01 Taylor Swift "bez spodni" i brązowych kozakach. Stylizacja jest hitem jesieni

Taylor Swift w ostatnim czasie nie daje o sobie zapomnieć. Szczęśliwi z tego powodu są przede wszystkim fani piosenkarki. Pod koniec października artystka wydała na nowo swój kultowy album "1989", który pierwotnie ukazał się w 2014 roku. Na krążku pod szyldem "Taylor’s Version" nie zabrakło największych hitów w odświeżonych wersjach takich jak "Blank Space", "Style", "Shake it off" czy "Bad Blood". Pojawiło się również kilka dodatkowych utworów, które nie trafiły na pierwotną tracklistę albumu.

Taylor Swift "bez spodni" i brązowych kozakach. Stylizacja jest hitem jesieni

Zdjęcie Taylor Swift lansuje gorący trend / Backgrid/East News / East News

Przy okazji wydania nowej muzyki, Taylor Swift serwuje również najgorętsze trendy jesieni 2023. Tym razem postawiła na stylizację w duchu "no pants", czyli... "bez spodni". To jeden z najbardziej wyrazistych outfitów piosenkarki w ostatnim czasie.

Trend "bez spodni" święci triumfy na wybiegach, a gwiazdy chętnie go lansują. Wystarczy wymienić chociażby Kendall Jenner, Jennifer Lawrence czy Gisele Bündchen. Taylor Swift postanowiła jednak nieco inaczej zinterpretować ten trend i trzeba przyznać, że w sportowej odsłonie prezentuje się równie oryginalnie.

Taylor Swift "centrum" swojej stylizacji uczyniła sportową, czarną bluzę z białym kołnierzykiem, plakietką i widocznymi po bokach rozcięciami. Dobrała do niej brązowe kozaki na obcasie i nieco jaśniejszą, brązową torebkę ze złotymi dodatkami. Całość Swift uzupełniła czapką z daszkiem i luźnym płaszczem w karmelowym odcieniu. Stylizacją "bez spodni" Swift zdecydowanie skradła show.

Zdjęcie Taylor Swift lansuje trend "bez spodni" / Backgrid/East News / East News

Taylor Swift inspiruje się księżną Dianą?

Zdjęcie Taylor Swift po wyjściu ze studia muzycznego (październik 2023) / Backgrid/East News / East News

W ostatnim czasie Taylor Swift inspirowała się również stylizacją księżnej Diany. Swift postawiła na wygodną stylizację nawiązującą do lat 90. Piosenkarka założyła oversize’owy T-shirt z widniejącym na nim grafiką Shanii Twain, do którego dobrała czarne kolarki. Sportowy look uzupełniła białymi sneakersami z neonowymi akcentami, białą czapką z daszkiem i okularami przeciwsłonecznymi.

Taylor Swift w najmodniejszych stylizacjach jesieni 2023

Nie da się ukryć, że w ostatnim czasie Swift chętnie eksperymentuje z modą, a głównymi elementami jej stylizacji są płaszcze i kozaki.

Jedną z ciekawszych była ta, w której główną rolę odgrywał jeansowy płaszcz. Zestaw uzupełniła dzianinową sukienką i kozakami sięgające poniżej kolan.

Kolejną jesienną inspiracją jest stylizacja, w której Swift postawiła na płaszcz w drobną kratkę w odcieniu brązu. Dobrała do niego czarną mini sukienkę i czarne kozaki. Całość uzupełniła srebrnym naszyjnikiem i niewielką torebką. O ostatnich stylizacjach Taylor Swift przeczytasz więcej tutaj: Taylor Swift oczarowała kreacją na premierze. Kolor sukienki to nie przypadek

