Ile schudła Khloe Kardashian? Efekt jest piorunujący

Khloe Kardashian w przeciągu kilkunastu miesięcy, sukcesywnie zrzucając kilogramy, schudła 30 kilogramów.

Khloe nigdy nie była najszczuplejszą z sióstr Kardashian i niekiedy stanowiło to powód do drwin dla złośliwych.

Gwiazda finalnie postanowiła zamknąć im buzie i odebrać powody do kpin. Wierni fani obserwowali swoją ulubienicę, jak ta walczyła ze zbędnymi kilogramami i efekt końcowy jest piorunujący.



Khloe obecnie wygląda niczym zaprawiona w bojach sportsmenka, a jej drugim domem stała się siłownia. To właśnie stamtąd pokazała zdjęcia, gdzie w pocie czoła pracuje nad wyrzeźbieniem idealnych pleców.



Fani nie szczędzili jej komplementów w komentarzach oraz słów uznania za jej upór w dążeniu do celu. Zdaniem wielu fanów całej rodziny Kardashianów, to właśnie teraz Khloe jest "najgorętszą" spośród sióstr! Czyżby Kim powinna obawiać się o swoje stanowisko liderki w rodzinnym biznesie?





