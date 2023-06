Burzliwy związek Khloe Kardashian i Tristana Thompsona

Gwiazdy Kylie Jenner eksponuje idealny brzuch. W komentarzach wrze Khloe Kardashian podobnie jak siostry dzieli się szczegółami swojego życia prywatnego za pośrednictwem rodzinnego reality show. Fani niemal na całym świecie mogą więc oglądać, jak wygląda ich codzienność i z jakimi problemami muszą się mierzyć.

Widzowie przez lata obserwowali małżeństwo Khloe Kardashian z Lamarem Odomem, które niestety nie przetrwało próby czasu i zakończyło się rozwodem. Wydawało się, że celebrytka w końcu odnalazła szczęście u boku Tristana Thompsona. Ich córka True przyszła na świat w 2018 roku, a tuż przed porodem Khloe Kardashian dowiedziała się o zdradzie swojego partnera.

Celebrytka po pewnym czasie postanowiła jednak wybaczyć narzeczonemu. Nie spodziewała się jednak, że znów spotka ją dokładnie taka sama sytuacja. Z jednego z odcinków "The Kardashians" widzowie mogli się dowiedzieć o kolejnej zdradzie koszykarza. Okazało się, że spodziewa się dziecka z inną kobietą. Khloe Kardashian poznała prawdę na kilka miesięcy przed przyjściem na świat ich syna.

Khloe Kardashian o powrocie do Tristana Thompsona

Gdy Khloe Kardashian dowiedziała się o zdradzie Tristana Thomposna, od razu zakończyła związek i utrzymywała z nim kontakt jedynie ze względu na córkę. Nikt się jednak nie spodziewał, że da mu drugą szansę. Po pewnym czasie w rodzinnym reality show wyznała, że wraz z byłym partnerem uczęszczają na terapię, a chwilę później fani dowiedzieli się, że celebrytka i koszykarz znów są razem. Para zdecydowała się nawet na kolejne dziecko. Ich syn przyszedł na świat w 2021 roku dzięki pomocy surogatki.

W ostatnim czasie nie milkną pogłoski, że Khloe Kardashian znów postanowiła wybaczyć zdradę Tristanowi Thompsonowi i do niego wróciła. Celebrytka postanowiła jednak rozwiać te wątpliwości w programie "The Kardashians". W rozmowie z Kris Jenner wyznała, że od zawsze świetnie się dogadują i nadal są przyjaciółmi. Dodała jednak, że w tej relacji stawia wiele granic, a wszystko to przez wcześniejsze rozstania. "Wybaczyłam mu zdradę, więc nie wiem, czy Tristan nie myśli, że wystarczy poczekać i znów rzucę mu się w ramiona" - powiedziała Khloe Kardashian.

Okazuje się jednak, że córka Kris Jenner nie ma zamiaru wrócić do Tristana Thomposona, po tym jak znów nadwyrężył jej zaufanie. Stwierdziła, że dla dzieci jest w stanie znieść myśl o zdradach byłego partnera. Dodała jednak, że to już przeszłość. "Nigdy do niego nie wrócę, więc nie muszę go «karać» za niewierność" - wyznała Khloe Kardashian.

