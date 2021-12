Max Verstappen ma 24 lata i od 2014 roku jest członkiem ekipy Red Bulla. Od wczoraj jest też nowym mistrzem świata. Gdy fani sportu świętowali sukces Holendra, media zainteresowały się dziewczyną kierowcy, dziewięć lat starszą, Kelly Piquet.

Kelly Piquet urodziła się 7 grudnia 1988 roku, pochodzi z Homburga w Niemczech Zachodnich. Jest jedyną córką Nelsona Piqueta, brazylijskiego kierowcy wyścigowego i trzykrotnego mistrza świata Formuły 1 wszechczasów, a jej matką jest Sylvia Tamsma, holenderska modelka międzynarodowa.

Dziewczyna Verstappena większość dzieciństwa spędziła we Francji. W wieku 12 lat, przeniosła się do Brazylii, gdzie mieszkała do 15 roku życia. Następnie wróciła i uczyła się w szkole z internatem, a w wieku 17 lat ponownie wyjechała do Brazylii i rozpoczęła naukę w liceum. Później zapisała się do Marymount Manhattan College w Nowym Jorku, gdzie zajmowała się między innymi naukami politycznymi i ekonomią.

Kim jest Kelly Piquet, dziewczyna Maxa Verstappena? Różnica wieku szokuje!

Kelly Piquet jest dziś profesjonalną brazylijską modelką fitness, ale także felietonistką, blogerką, a nawet specjalistką od public relations. W roku 2015 została pracownikiem mediów społecznościowych Formuły E. Pracowała w agencji PR Vogue Latinoamerica, Bergdorf Goodman i KCD jako felietonistka magazynu "Marie Claire".

W roku 2017 Kelly Piquet zaczęła spotykać się z rosyjskim zawodnikiem, kierowcą Daniilem Kvyatem, prywatnie kolegą Maxa Verstappena. Kelly i Daniil mają córkę Penelope, która urodziła się 27 lipca w roku 2019.

Związek pary rozpadł się jeszcze w tym samym roku, a już w 2020 Kelly Piquet zaczęła spotykać się z holenderskim kierowcą i jak sama przyznaje, łączy ich dziś wyjątkowo silna więź. Na drodze nie stanęła im nawet spora różnica wieku - Kelly jest starsza od Maxa o dziewięć lat, ale jak mówi, dla nich nie ma to większego znaczenia!

Fani kierowcy nie są jednak aż tak wyrozumiali i pod fotkami Kelly na Instagramie znaleźć można sporo negatywnych komentarzy. Część obserwatorów wypomina modelce jej wiek, część zauważa, że ledwo zerwała z jednym kierowcą, a już znalazła sobie kolejnego, z większymi perspektywami na przyszłość. Myślicie, że ten związek przetrwa?



