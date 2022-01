Kim Kardashian toczy wojnę z Kanye Westem?

W mediach zrobiło się głośno, po tym jak Kanye West skarżył się, że jego żona, z którą aktualnie się rozwodzi, nie poinformowała go o imprezie urodzinowej ich córki Chicago.

Kim Kardashian rozkwita! Co za zdjęcie! Raper wydzwaniał po całej rodzinie Kardashian, by w końcu dowiedzieć się, gdzie odbywa się impreza urodzinowa jego pociechy.

Sytuacja stała się napięta, ale wygląda na to, że Kim Kardashian nie przejmuje się tym zbytnio.



Gwiazda po tym, jak bardzo przeżyła rozstanie po siedmiu latach małżeństwa, znów promienieje i cieszy się nową miłością.



Jej wybrankiem jest Pete Davidson i to właśnie z nim celebrytka spędza cały swój wolny czas. By jeszcze bardziej rozzłościć byłego męża po awanturze o urodziny ich pociechy, Kim opublikowała w mediach beztroskie zdjęcie z bajecznej plaży, gdzie prezentuje swoje piękne ciało.



Patrząc na szczęśliwą Kim na opublikowanych zdjęciach, trudno uwierzyć w to, że w jej sprawach z Kanye Westem nie dzieje się najlepiej. Były partner zarzuca Kim, że ogranicza jemu kontakt z ich dziećmi.



Wygląda na to, że beztroskie chwile Kim mogą zaraz się skończyć, gdy zacznie się sądowa batalia o opiekę rodzicielską, którą zapowiada Kanye.



