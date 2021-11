Kim Kardashian zachwyca!

Kim Kardashian i Pete Davidson spotykają się od pewnego czasu i ich miłość kwitnie! Para była ostatnio widziana razem w Palm Springs, gdzie przechadzali się ulicami, trzymając za ręce.

To spora zmiana w życiu Kim po tym, jak rozstała się z mężem, Kanye Westem. Fani byli przekonani, że małżonkowie wrócą do siebie, ale ich losy potoczyły się inaczej.



Najwidoczniej nowy związek służy Kim, bo ta wygląda kwitnąco!



Gwiazda pochwaliła się nowym zdjęciem w swoich mediach społecznościowych i trudno oderwać od niej wzrok. Promienista skóra, szczupła sylwetka i iskra w oku - tak wygląda teraz Kim Kardashian.



Najpewniej jest to zasługa stanu w jakim się obecnie znajduje - stanu zakochania! Sama jednak nie pokazuje jeszcze zdjęć z nowym wybrankiem, ale zapewne jest to kwestia czasu.

Reklama

Instagram Post

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Love Island #NEWS", odc. 6 POLSAT GO

***

Zobacz również:



Barbara Kurdej-Szatan straci sporo pieniędzy przez skandal! Podano kwotę



Krzysztof Jackowski ujawnia, jakie będzie Boże Narodzenie! Wstrząsające słowa



***

Więcej inspirujących materiałów o gwiazdach, modzie i stylu życia znajdziesz na naszym Instagramie!