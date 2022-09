Kim Kardashian jest amerykańską celebrytką, która od lat wzbudza niemałe zainteresowanie na całym świecie. Wszystko za sprawą reality show "Keeping Up with the Kardashians". Obecnie gwiazda skupia się na rozwijaniu swoich marek, nie przestając przykuwać wzroku internautów.

Kim Kardashian znów kusi. Niewiarygodne, co na siebie włożyła

Kim Kardashian jest jedną z najpopularniejszych celebrytek w USA. Gwiazda, zdając sobie sprawę z ogromnego zainteresowania jakie wywołuje jej osoba, z chęcią dostarcza internautom szczegóły prywatnego życia.

Media społecznościowe celebrytki śledzi niemal 330 milionów osób. Na Instagramie gwiazda chętnie zamieszcza efekty sesji zdjęciowych oraz urywki codziennego życia. Kim Kardashian chętnie eksponuje w sieci swoje kształty. Chwali się przede wszystkim dużą pupą, która jest jednym z jej atrybutów.

Kim Kardashian nie przestaje zaskakiwać. Co za strój

Najnowsze zdjęcie, które pojawiło się w mediach społecznościowych celebrytki po raz kolejny wzbudziło zachwyt internautów. Gwiazda pozuje na nim w srebrnym, połyskującym body, prezentując szczupłą sylwetkę.

Stylizację uzupełniają nietypowe buty, które zdają się być największym zaskoczeniem. Strój, mimo iż wygląda nieco kosmicznie, świetnie podkreśla wszelkie atuty gwiazdy. Kim Kardashian uwielbia podobny styl. Celebrytka wie doskonale jak zwrócić na siebie uwagę.

