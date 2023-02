Spis treści: 01 Kim Kardashian: kariera i życie prywatne

02 Kim Kardashian na Instagramie

03 Kim Kardashian w dresie eksponuje talię osy

04 Kim nawet w dresie wygląda zjawiskowo? Fani komplementują

Kim Kardashian to obecnie jedna z najpopularniejszych amerykańskich celebrytek. Rodzinne reality-show "Keeping Up with the Kardashians" przyniosło jej międzynarodową sławę i pieniądze.

Kim Kardashian: kariera i życie prywatne

Zdjęcie Kim Kardashian zdobyła sławę dzięki rodzinnemu reality-show / Rex Features/EAST NEWS / East News

Obecnie Kim jest właścicielką firmy kosmetycznej, a jej perfekcyjny makijaż i stylizacje są jej znakiem rozpoznawczym. Celebrytka nie ma problemu z odsłanianiem ciała i chętnie pozuje w bikini czy kusych stylizacjach.

Prywatnie, Kim jest mamą czwórki dzieci - North, Saint, Chicago i Psalm to owoc jej związku z raperem Kanye Westem.

Zobacz również:

Reklama

Tina Louise w seksowym, różowym zestawie. Fani oszaleli!

44-letnia Nicole Scherzinger w skąpym bikini. "Zawstydzasz młode kobiety"

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Met Gala 2022: Kim Kardashian pokazała się na czerwonym dywanie w sukni Marylin Monroe AFP

Kim Kardashian na Instagramie

Zdjęcie Kim Kardashian jest jedną z najpopularniejszych amerykańskich celebrytek / Robert O'Neil / SplashNews.com/East News / East News

Kim stara się pozostawać w stałym kontakcie ze swoimi fanami. Na Instagramie chętnie publikuje zdjęcia, które pozwalają zajrzeć za kulisy jej prywatnego życia. Obecnie jej profil obserwuje ponad 343 mln osób.

Kim zazwyczaj dzieli się zdjęciami, na których pojawia się w bikini czy stylizacjach dopracowanych w każdym calu. Tym razem celebrytka zdecydowała się zaprezentować w nieco innej odsłonie.

Zobacz również:

Anna Popek pozuje w stroju kąpielowym. Wspomina wakacje w Meksyku

Niepokojące wieści o Marcelinie Zawadzkiej. Nie była dłużej w stanie wytrzymać finansowo!

Kim Kardashian w dresie eksponuje talię osy

Gwiazda opublikowała zdjęcie w dresie. Sportowa stylizacja i tak pozwoliła jej pochwalić się talią osy, którą Kim wyeksponowała przy pomocy mocno wyciętego białego body.

Uwagę przykuwa też delikatny, złoty naszyjnik. Dopełnieniem porannej stylizacji są sportowe buty. Kim zrezygnowała też z makijażu.

Nieczęsto zdarza się zobaczyć celebrytkę w takiej odsłonie!

Instagram Post Rozwiń

Kim nawet w dresie wygląda zjawiskowo? Fani komplementują

Post wzbudził niemałe zainteresowanie, bo do tej pory polubiło go 1,3 mln osób. Fani chętnie komplementowali celebrytkę.

"Wyglądasz uroczo", "Piękna" to tylko niektóre z komentarzy znajdujących się pod postem.

Jeden z fanów ocenił nawet: "Przypominasz tu Kourtney".

***