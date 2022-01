Kim Kardashian ma ciało bez skazy?

Kim Kardashian kocha zaskakiwać swoich fanów i odpowiedni o nich dba, publikując regularnie zdjęcia w swoich mediach społecznościowych.

Kourtney Kardahian coraz szczuplejsza!

Kim Kardashian nie traci czasu! Pokazała efekt sesji!

Kim Kardashian na złość Kanye Westowi publikuje gorące zdjęcia?

Kim Kardashian zaskoczyła rodzinnym zdjęciem! Kto się na nim znalazł? Nie jest tajemnicą, że gwiazda stała się popularna między innymi dzięki swoim niezwykle kobiecym kształtom.

Dlatego gwiazda chętnie dzieli się z internautami zdjęciami, w których pozuje w bikini i zawsze zdjęcia te wywołują niemałe emocje.



Tak było i tym razem, gdy Kim Kardashian podzieliła się zdjęciem w skąpym bikini. Zdjęcie zostało wykonane z bliskiej odległości, pokazując z bliska ciało Kim.



Instagram Post

Zobacz również: Kim Kardashian prawie się wygadała! Randkuje z Petem Davidsonem?!





Kim Kardashian a prawdziwy obraz kobiecego ciała

Reklama

Patrząc na fotografię, trudno doszukać się na ciele gwiazdy jakiejkolwiek rysy, czy niedoskonałości.

Jedni uważają, że takie widoki motywują do pracy nad sobą i dbania o siebie, ale niektórzy są zdania, że taki obraz kobiecego ciała potrafi wpędzić innych w kompleksy.



Kim, a także jej siostry, Khloe, Kourtney, Kenndall i Kylie, bardzo dbają o swoje ciała i wizerunki w mediach społecznościowych.

To przyczyniło się do rozwoju ich karier i wygląda na to, że siostry nie mają zamiaru zaprzestawać w dążeniu do osiągnięcia idealnego wyglądu.

Zobacz również: Kim Kardashian z dekoltem do pasa przyłapana na Bahamach! I to z kim!





Instagram Post

Instagram Post