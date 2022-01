Kim Kardashian wygląda olśniewająco! Pokazała zdjęcia z nowej sesji

Kim Kardashian to ulubienica Amerykanów, którzy z zapartym tchem śledzą tamtejszy show-biznes. Od lat króluje w nim rodzina Kardashianów, a Kim uwielbia życie na świeczniku.

Z chęcią dzieli się z mediami i swoimi fanami sporą częścią swojego życia prywatnego.

Dlatego też regularnie prowadzi swoje konto społecznościowe, gdzie jest w nieustannym kontakcie z internautami, którzy ją śledzą i niemal codziennie publikuje nowe zdjęcia.



Fani Kim ostatnio śledzili jej potyczki z mężem, z którym pozostaje w separacji, Kanye Westem i widzieli, jak gwiazda wypoczywa na piaszczystej plaży. Teraz jednak z urlopu wróciła już do pracy i właśnie podzieliła się efektem pracy na planie zdjęciowym.



Kim pozowała do sesji z kwiatami i w bardzo kobiecych strojach, co zachwyciło internautów równie mocno, co Kardashian w bikini. Trzeba przyznać, że gwiazda wygląda olśniewająco i chyba nowy związek z Petem Davidsonem jej służy!



Reklama

Zobacz również: Kochanka Kanye Westa przemówiła. Zdradza szczegóły ich związku





Instagram Post

Instagram Post