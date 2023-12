Mimo że do świąt pozostało jeszcze trochę czasu, Klaudia El Dursi go nie marnuje! Celebrytka pokazała swoim fanom, jak przygotowuje się do Bożego Narodzenia.

Klaudia El Dursi — kariera

Klaudia El Dursi swoją rozpoznawalność zdobyła dzięki udziałowi w ósmej edycji programu "Top Model". Swoim pięknem i charyzmą zachwyciła jurorów, którzy wręczyli jej złoty bilet, będący specjalną przepustką do domu modelek. Mimo że nie doszła do finału, gwiazda stała się ulubienicą widzów.

Reklama

Obecnie Klaudia El Dursi prowadzi program "Hotel Paradise", gdzie wspiera uczestników, spotyka się z nimi na "Rajskich Rozdaniach" i sędziuje konkursy na plaży.

Gwiazda robi też dużą karierę w mediach społecznościowych. Jej instagramowy profil obserwuje już ponad 900 tys. osób. El Dursi dzieli się tam zarówno swoim życiem zawodowym, jak i prywatnym, publikując rodzinne zdjęcia, wspomnienia z podróży, a także modne stylizacje.

Zdjęcie Klaudia el Dursi znana jest jako prowadząca programu "Hotel Paradise" / Pawel Wodzynski/East News / East News

Zobacz również: Klaudia El Dursi i jej prywatne życie. Co wiemy o prowadzącej "Hotel Paradise"?

Klaudia El Dursi już gotowa na święta? Oszczędza sobie gotowania w Wigilię

Klaudia El Dursi od niedawna mieszka w nowym apartamencie. W mediach społecznościowych podzieliła się zdjęciami swojego eleganckiego, dużego łóżka, a także minimalistycznego salonu. Teraz przyszedł czas na pokazanie kuchni.

Na Instagramie gwiazdy pojawił się nowy post, który pokochali jej fani. Na opublikowanych zdjęciach Klaudia pozuje wraz z ulepionymi przez siebie pierogami.

Czy skoro mówi się pierniczenie, to ja teraz pieroguje ? Niezależnie od nomenklatury i wina zamiast wałka to będą pyszne święta napisała gwiazda.

Gwiazda ma bardzo sprytny sposób na świąteczne pierogi. Zamiast lepić je w dzień Wigilii, przygotowuje je z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Następnie mrozi je i rozmraża dopiero na święta.

Zobacz również: Klaudia el Dursi chwali się nowym mieszkaniem. Tak teraz mieszka

Fani są zachwyceni

W komentarzach fani piali z zachwytu. Jedni zachwycali się pięknem gwiazdy podczas gotowania, inni byli pod wrażeniem wyglądu ręcznie robionych pierogów:

Klaudia nawet przy robieniu pierogów wygląda olśniewająco i zniewalająco, jak?

Piękna nawet w kuchni przy pierogach

No Klaudia gratulacje sama robisz pierogi tego bym się nie spodziewała

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Tchnienie świeżości o poranku

Zobacz również: Klaudia El Dursi ogłosiła radosne wieści. Opublikowała wyjątkowe zdjęcie