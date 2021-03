Klaudia El Dursi ma przyjemne życie która dzieli między Polskę a Bali, gdzie pracuje nad planie "Hotel Paradise". Okazuje się jednak, że teraz przeżywa bardzo trudne chwile i w trybie nagłym musi wrócić do Polski z powodów rodzinnych. Swoją poruszającą historią podzieliła się ze swoimi fanami.

Zdjęcie Klaudia El Dursi przeżywa teraz trudne chwile /AKPA

Klaudia el Dursi zaistniała w mediach dzięki udziałowi w "Top Model" i choć nie wygrała tego programu, to zdobyła dużą popularność oraz otrzymała wymarzoną pracę.



Klaudia została prowadzącą programu dla par, który rozgrywa się na Bali. Praca w tak rajskim otoczeniu przypadła jej do gustu.



Teraz jednak musiała bardzo pilnie wrócić z Bali do Polski, co przez trwającą wciąż pandemię jest niezwykle trudnym zadaniem.



Powód tej nagłej decyzji bardzo zasmucił fanów. Okazało się, że jej wylot spowodowany jest złym stanem zdrowia jej syna Jasia, który przebywa obecnie w szpitalu.



"Jak każda mama bardzo martwię się o swoje dziecko i byłabym dużo bardziej spokojniejsza, gdyby Jasio podjął badania i leczenie" w Polsce - powiedziała na swoim Instastrories.



W swoich mediach społecznościowych prosiła fanów o pomoc w udzieleniu informacji na temat biletów powrotnych z Bali do Warszawy.



Obecnie gwiazda jest w drodze do domu, a nam nie pozostaje nic innego, jak tylko trzymać kciuki za poprawę zdrowia Jasia.

Instagram Post

Instagram Post

