"O karmienie piersią, chyba nasłuchałam się najwięcej… że nie trzeba się go uczyć bo przecież to takie naturalne i każda kobieta od razu wie jak to się robi. Dlatego moja córeczka na drugie imię w szpitalu dostała „pirania”, może nie będę się rozpisywać dlaczego… Wiele mnie to kosztowało, teraz kocham ten moment" - napisała szczerze Klaudia Halejcio.