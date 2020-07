​Klaudia Halejcio twierdzi, że przypomina jedną z bohaterek serialu "Przyjaciele"

"Sprzątam przed panią sprzątającą". "Jestem perfekcjonistką i to jest zmora. Potrafię poprawiać poduszki dwa razy dziennie, ale pracuję nad tym" - wyznała Klaudia Halejcio w najnowszym odcinku "Domówki u Dowborów". To właśnie obsesyjne dbanie o porządek sprawia, że aktorka jest porównywana z Monicą Geller z "Przyjaciół".

Pytana o inne przejawy swojego perfekcjonizmu, aktorka przyznała też, że układa według kolorów książki i ubrania w garderobie, a kiedy jest w związku, układa w szafach rzeczy partnera.

- Sprzątam nawet przed panią sprzątającą - wyjaśniła Halejcio. Aktorka ma także inne cechy perfekcyjnej pani domu.

- Ugotuję wszystko, a w czasie pandemii nauczyłam się piec chleb, bułeczki i drożdżówki, chociaż siedziałam sama - powiedziała. Zapytana przez prowadzącą "Domówkę" Joannę Koroniewską, czy jest jak Monica Geller z "Przyjaciół", Halejcio odpowiedziała: - Nie potwierdzam, nie zaprzeczam.

Aktorka stwierdziła też, że wszystkie powyższe zalety wcale nie ułatwiają jej znalezienia odpowiedniego partnera.

- Mężczyźni kochają zołzy. Ja chyba muszę zmienić swoje podejście - stwierdza Halejcio. Dodaje, że ma niezły apetyt.

- Jem bardzo dużo i to jest problem. Kiedy idę na randkę, to facet je mniej niż ja i muszę udawać, że jestem najedzona. Potem wracam do domu i muszę dojadać wyznała ze śmiechem aktorka.

Być może jednak Halejcio znalazła wreszcie kogoś, przy kim nie będzie musiała ukrywać ani apetytu ani swojego perfekcjonizmu. Na początku tygodnia jej fanów zelektryzowała wiadomość, że aktorka z kimś się spotyka. Wszystko przez tajemnicze zdjęcie z urlopu w Grecji, które opublikowała na Instagramie. Na fotografii widać, że Halejcio trzyma za rękę pewnego mężczyznę.

"Nieoczekiwanie spotykasz kogoś, przy kim się uśmiechasz" - podpisała fotografię aktorka. Mamy nadzieję, że ów tajemniczy ktoś okaże się tym jedynym.