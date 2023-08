Kolejny cios w księcia Harry’ego. Natychmiastowa reakcja rodziny królewskiej

Książę Harry i Meghan Markle rezygnują z tytułów książęcych

Gdy w 2020 roku książę Harry i Meghan Markle zrezygnowali z pełnienia obowiązków członków rodziny królewskiej, w Wielkiej Brytanii zawrzało. Ostatecznie udało się wypracować porozumienie, w myśl którego para zadeklarowała, że nie będzie używać tytułów obowiązujących w rodzinie monarchy i zwrócić podatnikom 2,4 miliona funtów, które wydano na remont ich siedziby - Frogmore Cottage. Książę i księżna Sussex zamieszkali w Kalifornii i zaczęli życie na własny rachunek. Ich pobyt w Stanach Zjednoczonych - wywiad dla Oprah Winfrey, serial Netflixa i książka “Ten drugi" wydana przez księcia Harry’ego, gdzie młodszy brat Williama wraz z żoną zdradzali kulisy brytyjskiego dworu - wywoływały skandal za skandalem. Ostatnio książę Harry znów trafił na czołówki tabloidów w Wielkiej Brytanii, a to za sprawą oficjalnej strony internetowej rodziny królewskiej.



Rodzina królewska zareagowała natychmiast na doniesienia medialne

W piątek portal “Express" doniósł, że pomimo “Megxitu" - jak określano w Anglii odcięcie się Sussexów od brytyjskiego dworu - na oficjalnej stronie internetowej rodziny królewskiej Harry nadal tytułowany jest “jego książęca wysokość". Brytyjski dwór zareagował natychmiast na doniesienia medialne - już we wtorek okazało się, że zmieniono tytuł Harry’ego z “prince" (książę) - noszony jedynie przez członków rodziny królewskiej na “duke". W języku polskim to słowo także tłumaczone jest jako “książę" lub spolszczane do słowa “diuk" - jest to władca, zarządca jakiegoś terytorium, stąd niekiedy dla tłumaczenia słowa “duke" używany jest termin wojewoda (ale w rozumieniu historycznym z czasów Polski szlacheckiej).

Gdybyśmy mieli przenieść to na polskie realia: Mieszko I czy Bolesław Krzywousty byli książętami w rozumieniu angielskiego “prince", bo sprawowali faktyczną władzę w państwie i należeli do rodziny królewskiej, natomiast Janusz Radziwiłł był księciem, którego w brytyjskiej terminologii nazwano by “duke" - bo choć odgrywał dużą rolę, władał powierzonymi mu ziemiami i sprawował ważne urzędy (hetman wielki litewski od 1654 roku i wojewoda wileński od 1653 roku) to nigdy nie miał statusu władcy państwa.



Zdjęcie Meghan Markle i książę Harry nie używają tytułów książęcych od 2020 roku / Backgrid/East News / East News

“Książę Harry pozbawiony tytułu"

W brytyjskich mediach zmiana tytułu na stronie internetowej rodziny królewskiej opisywana jest jako kolejny cios w księcia Harry’ego. Tabloidy piszą także, że po raz kolejny odebrano mu książęcy tytuł. Nastroje te studzą przedstawiciele brytyjskiego dworu, którzy podkreślają, że na oficjalnej stronie internetowej rodziny królewskiej jest ponad pięć tysięcy wpisów i choć po śmierci królowej Elżbiety II rozpoczęto aktualizację jej treści (zmiana dotyczy między innymi określenia “książę Karol" na “król Karol") to proces ten nadal trwa, więc w niektórych wpisach jeszcze przez jakiś czas nadal będą pojawiać się przestarzałe informacje.

