Zaskakujące słowa księżnej Kate

Po koronacji króla Karola III książę William i Kate zorganizowali przyjęcie w ogrodzie w Pałacu Buckingham, gdzie spotkali się z tysiącami zaproszonych gości. Kiedy Kate Middleton rozmawiała z jednym z gości, 93-letnią Aldith Grandison i jej córką, Jay Cee La Bouche, matka trójki dzieci ujawniła, który rodzic jest "surowy" w ich domu.

Książę William i księżna Kate spotkali się na kolacji z Meghan i Harrym! W filmie udostępnionym przez Sky News kobiety rozmawiały o opowiadaniu dowcipów.

"Jestem okropna, po prostu okropna w żartach" — powiedziała Kate ze śmiechem.

Następnie ujawniła, że ​​jej mąż z kolei jest "bardzo dobry" w opowiadaniu dowcipów i gdyby tu był z pewnością zabawiałby gości dowcipami. Reakcja księżnej Kate skłoniła Grandison do określenia Kate mianem "surowej" w rodzinie, na co księżna Kate miała odpowiedzieć zdecydowanie:

"Zdecydowanie nie jestem surowa! Jak możesz tak twierdzić?"

Książę i księżna Walii są rodzicami trójki dzieci: 10-letniego księcia George'a, 8-letniej księżniczki Charlotte i 5-letniego księcia Louisa.

Para królewska już wcześniej otwarcie opowiadała o wyzwaniach związanych z rodzicielstwem i nie ukrywała, że boryka się z problemami wychowawczymi, jakie spotykają innych rodziców na całym świecie.

Jakimi rodzicami są naprawdę księżna Kate i książę William?

Zarówno William, jak i Kate przez lata prezentowali chętnie własne idee dotyczące wychowania dzieci. Ich najmłodszy syn, Louis, zasłynął z tego, że skradł show swoimi zabawnymi wybrykami podczas obchodów platynowego jubileuszu panowania królowej Elżbiety II.

Ówczesny czterolatek był widziany, jak robi miny i wystawia język podczas uroczystości. Podczas gdy niektórzy ludzie krytykowali królewskich rodziców za brak dyscyplinowania Louisa, inni chwalili Williama i Kate za zachowanie spokoju, gdy ich najmłodszy syn rozrabiał.

William także niedawno udowodnił także, jak ważny jest w jego życiu ojciec.

Występując na scenie przed 20-tysięczną publicznością na East Lawn w zamku Windsor, następca tronu złożył wzruszający hołd swojemu ojcu i pochwalił jego poświęcenie dla korony, a także jego działalność na rzecz środowiska i działalność charytatywną.

Zanim jednak zaczął swoje przemówienie, William opowiedział żart, który wywołał śmiech członków rodziny królewskiej. "Chcę powiedzieć kilka słów o moim ojcu i dlaczego uważam, że ten weekend jest tak ważny. Ale nie martw się, w przeciwieństwie do Lionela, nie będę gadał przez całą noc" - powiedział, nawiązując do przeboju Richiego "All Night Long".

Tym samym William udowodnił swoje poczucie humoru, o którym mówiła Kate. Patrząc także na ich publiczne relacje z własnymi dziećmi, trudno zgodzić się z opinią, że są "surowymi" rodzicami.

W ich kontaktach z George’m, Charlott i Louisem jest pełno delikatności, wyrozumiałości i szacunku.