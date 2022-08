Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor to niezwykle pozytywna para show-biznesu, która cieszy się dużą sympatią w sieci.

Koroniewska sławę zdobyła dzięki roli Małgosi Mostowiak w "M jak miłość" i wielu fanów żałuje, że aktorka odeszła z serialu. Maciej Dowbor zaś to jeden z najbardziej wziętych prezenterów telewizyjnych. Oboje są aktywni w mediach społecznościowych, lubią to co robią, dlatego jakiś czas temu uruchomili swój internetowy cykl rozmów - "Domówka u Dowborów".

Dom Dowborów w Hiszpanii niczym posiadłość marzeń

Jak się niedawno okazało, teraz mają okazję do zorganizowania domówki z prawdziwego zdarzenia, bowiem para niedawno zakupiła dom w Hiszpanii. Po skończonym remoncie wreszcie mogą cieszyć się wspólnymi chwilami w wymarzonej posiadłości.

Jak można zauważyć na Instagramie, wnętrza rezydencji robią wrażenie - dom urządzony jest w nowoczesnych stylu, królują jasne barwy, a cała rodzina może na co dzień relaksować się w ogromnym ogrodzie i zażywać kąpieli w basenie.

Fani zazdroszczą Koroniewskiej figury

Ostatnio Koroniewska zamieściła zdjęcie z mężem, gdzie reklamują blat kuchenny. Zrobiła to w bardzo oryginalny sposób - założyła skąpe bikini i wskoczyła na ladę prezentując się przy tym wyśmienicie. Widać, że aktorka dba o zdrową dietę i jest aktywna fizycznie - jej smukłe ciało i mięśnie na brzuchu mówią same za siebie.

Fani w komentarzach nie kryją podziwu:

Aśka, ty to jesteś rakieta! napisała jedna internautka

Czy Pani Koroniewska ćwiczy ? Top figura! zapytała jedna z obserwatorek

Jestem od Ciebie młodsza i w życiu nie miałam takiego ciała, zazdroszczę Ci. Nie rozumiem tych głupich komentarzy dotyczących Twojego wyglądu. Ja chciałabym mieć takie ciało. Jak ktoś hejtuje to znaczy, że zazdrości i że ta zazdrość go zżera. skwintowała fanka

Dowborowie są na zdjęciu jak zwykle w świetnych nastrojach. Widać hiszpański klimat im służy - nie ma się z resztą co dziwić. Nie każdy ma możliwość spędzania wakacji we własnej posiadłości nad Morzem Śródziemnym. Małżonkom możemy pozazdrościć i życzyć tak wyśmienitej formy na długie lata.

