Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor to jedna z najbardziej znanych gwiazdorskich par. Popularność i sympatię Polaków zyskali nie tylko dzięki swojej artystycznej aktywności, ale również działaniom, które podejmują w mediach społecznościowych.

Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor. Nie wszystko idzie zgodnie z planem

Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor od dłuższego czasu realizują cykl instagramowych rozmów "Domówka u Dowborów", którego odcinki rozdzielają zdjęciami i krótkimi filmikami ze swojego codziennego życia. Choć prywatnymi kadrami dzieli się wiele par, Dowborów cechuje wyjątkowy dystans do siebie oraz spora dawka humoru i autoironii.

Ostatnio Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor udowodnili, że potrafią obrócić w żart nawet niezbyt wesołą sytuację. Para od dłuższego czasu planuje przeprowadzkę, jednak wygląda na to, że nie wszystko idzie zgodnie z planem...

Joanna Koroniewska: Nie, jeszcze się nie przeprowadziliśmy

Komentując tę sytuację, Joanna Koroniewska na swoim Instagramie opublikowała krótki filmik, na którym pozuje razem z mężem i pieskiem. Na wideo widzimy garażowe drzwi. Po ich otwarciu ukazuje się wnętrze, szczelnie wypełnione paczkami najróżniejszych rozmiarów. Jak się okazuje - to sprzęty do nowego lokum, których na razie nie ma gdzie umieścić.

"Ciągle nas o to pytacie, więc odpowiadamy: nie, jeszcze się nie przeprowadziliśmy. A kiedy to nastąpi? Już nie chcemy sobie niczego obiecywać. Jak będzie to będzie" - napisała Joanna Koroniewska.

"Ale jedno wiemy na pewno - meble i sprzęty ciągle przychodzą i jak widać - powoli nie mamy ich gdzie trzymać" - dodała. "Podobno przeprowadzki i remonty to jedna z najczęstszych przyczyn rozwodów".

Aktorka zapytała również fanów o ich własne doświadczenia związane z przeprowadzkami.

"Miał być szybki remont, a zamienił się w 10 miesięcy walki z fachowcami", "My się przeprowadzamy, było trochę remontu, już bym się rozwiodła gdyby nie to, że nie mamy ślubu", "Wykończenie domu nie jedno małżeństwo wykończyło" - pisali fani w komentarzach.

Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor. Dokąd się przeprowadzą?

Lokum, do którego ma przeprowadzić sia para, to apartament położony w okolicach centrum Warszawy. Decyzja została podyktowana względami logistycznymi i troską o najbliższych.

"Chcieliśmy, żeby nasze starsze dziecko zaczęło się coraz bardziej usamodzielniać. Mieszkając poza miastem, jest to niemal niemożliwe. Zrozumieliśmy, że to jest to, czego będą potrzebowały nasze córki" - mówił na łamach "Na żywo" Maciej Dowbor.