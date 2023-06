Kourtney Kardashian opublikowała odważne zdjęcia. Internauci są bezlitośni

Sylvester Stallone chwali się córkami. Wyrosły na piękne kobiety

Małgorzata Ohme radzi, jak dobrze żyć. Oto do czego zachęca internautów

Najbogatsza piosenkarka ma na koncie miliard. Przy niej Madonna to "uboga sąsiadka"

Joanna Racewicz zadała szyku. Figury można pozazdrościć

Kourtney Kardashian podobnie jak jej cała rodzina nie może narzekać na brak zainteresowania mediów. Cieszy się ogromną popularnością, a grono jej fanów stale się powiększa, również w mediach społecznościowych

Jej nazwisko znają miliony osób na całym świecie, a wszystko to za sprawą rodzinnego reality show, w którym wraz z siostrami dzieliła się szczegółami dotyczącymi życia prywatnego.

Produkcja zakończyła się po 20 sezonach, ale rodzina Kardashian-Jenner już rok później znów pojawiła się przed kamerami, by dalej dzielić się swoją codziennością.

Reklama

Zobacz również: 75-letnia Dolly Parton ponownie na okładce "Playboya"!

Zdjęcia Kourtney Kardashian wzbudziły kontrowesje

Kourtney Kardashian nie ma problemu z pozowaniem i wstawianiem zdjęć w bieliźnie czy też bikini. Jej ostatni post wzbudził niemało kontrowersji. O co dokładnie chodziło?

Ostatnio celebrytka opublikowała zdjęcie z wakacji w Portofino. Była tam co prawda w 2019 roku, jednak postanowiła wrócić wspomnieniami do malowniczych widoków. Na fotografiach widać piękne krajobrazy, ale tym, co wzbudziło najwięcej kontrowersji wśród fanów, są zdjęcia, na których Kourtney pozuje w kostiumie kąpielowym.

Instagram Post Rozwiń

"Prawdziwa i piękna Kourtney. Sprowadź ją z powrotem...", "Ach, wtedy byłaś sobą. Z klasą i elegancją. To były czasy", "Tęsknimy za tym twoim modowym stylem" - pisali jej obserwatorzy wyraźnie rozczarowani aktualnym wyglądem celebrytki.

Nie zostawili na niej suchej nitki, sugerując, że kilka lat temu wyglądała znacznie lepiej. Najpewniej chodzi o coraz mniej naturalny wygląd celebrytki, która stale poprawia swoją urodę różnymi operacjami plastycznymi i zabiegami, które ingerują w jej naturalne piękno.



Zobacz również: Kim Kardashian zachwyciła stylizacją. Prosto i modnie?