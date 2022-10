45-letnia Kristina Rihanoff sprzeciwiła się hejterom. Poszło o wygląd

45-letnia Kristina Rihanoff to światowa finalistka konkursów tańca, zawodowa tancerka towarzyska, instruktorka i choreografka. Sławę zdobyła dzięki udziałowi w programie "Strictly Come Dancing".

Marta i Patryk ze "Ślubu od..." wciąż są razem? Fani mają pewność! Mimo upływających lat tancerka zachwyca wciąż wyglądem i niesamowitą formą, które jej ciało zawdzięcza latom treningów.

Ostatnio gwiazda skomentowała to, że każda kobieta powinna ubierać się tak, jak chce, a stało się to po mało uprzejmych komentarzach, które Kristina Rihanoff czyta odnośnie swoich stylizacji.

Kristina Rihanoff powiedziała, że ​​wierzy, że kobiety powinny móc nosić to, co chcą, w każdym wieku, a inni nigdy nie powinni tego oceniać.

Była zawodowa tancerka, lat 45, wyraziła pogląd, że "niewłaściwe i nieuprzejme" jest mówienie ludziom, co należy nosić po czterdziestce.

Tancerka nie chce dłużej milczeć. Nie ma zamiaru dostosowywać się do sztywnych ram

W rozmowie z "The Sun" powiedziała: "Nie sądzę, że powinniśmy mówić 'OK, od 40 roku życia nie wolno ci już nosić minispódniczek'. To niedorzeczne".

Na profilu Kristiny Rihanoff w mediach społecznościowych można znaleźć wiele zdjęć, gdzie gwiazda pokazuje swoje muskularne ciało i absolutnie nie trzyma się ram ograniczających kobiety w kwestii ubierania się.

Fani za to ją kochają i kibicują w takiej walce o wolność.

