Strona główna Meghan Markle ma kolejny powód do świętowania. Uniknie sądu Karol III automatycznie został królem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz 14 innych królestw po śmierci królowej Elżbiety II. Przy okazji stał się on najstarszym monarchą, jaki kiedykolwiek wstąpił na angielski bądź brytyjski tron. Stał się również rekordzistą wśród następców tronu. Przejął go po 70 latach.

Koronacja króla Karola III i jego żony Camilli odbędzie się 6 maja 2023 roku w Opactwie Westminsterskim. Rozpocznie się o godzinie 11 czasu lokalnego, a uroczystości przewodniczyć będzie arcybiskup Canterbury Justin Welby. Wydarzenia związane z koronacją będą trwały do 8 maja, który dla Brytyjczyków będzie dodatkowym dniem wolnym od pracy.

Koronacja króla Karola III wywołuje wiele spekulacji. Dopóki nie podano oficjalnych informacji, wielu zastanawiało się, czy w tak ważnym wydarzeniu weźmie udział książę Harry, który w tym roku wydał książkę "Spare". Nie zabrakło w niej intymnych wyznań i zarzutów skierowanych w stronę rodziny królewskiej. Pałac Buckingham poinformował, że młodszy syn króla Karola III pojawi się na koronacji, ale bez żony. Księżna Meghan zostanie wraz z dziećmi w Kalifornii.

Król Karol III odmówił przyjęcia prezentu

Jak podaje "The Times", w związku ze zbliżającą się koronacją terminal 5 na londyńskim lotnisku Heathrow miał zostać nazwany imieniem króla Karola. Władze portu lotniczego w tej sprawie skontaktowały się z rządem oraz Pałacem Buckingham.

Pomysł prezentu z okazji koronacji został jednak odrzucony przez rząd na wniosek samego króla. Jak się okazuje, przyczyną może być zaangażowanie monarchy w działania na rzecz ochrony środowiska. W związku z tym, że samoloty mają wpływ na zmiany klimatu, nie chce być patronem terminala. Warto podkreślić, że terminal 2 w 2014 roku został nazwany na cześć królowej Elżbiety II.

