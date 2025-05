Te produkty wybieraj w sklepie, by zadbać o zdrowie oczu

Każdy przynajmniej raz w życiu usłyszał lub przeczytał, że aby mieć zdrowe oczy i sokoli wzrok, należy jeść dużo marchewki. Jest w tym sporo prawdy, bo warzywo to zawiera zarówno witaminę A, jak i beta-karoten, a oba te składniki są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania narządu wzroku. Ale to niejedyne produkty, które warto włożyć do koszyka, będąc na zakupach. Dzięki dobrze zbilansowanej diecie można doskonale wesprzeć oczy, które narażone są na długotrwały kontakt z ekranami komputerów, smartfonów i telewizorów. Wiek także nie sprzyja prawidłowemu widzeniu - im jesteśmy starsi, tym bardziej rośnie ryzyko zaćmy, wad wzroku i chronicznego przesuszenia, a co za tym idzie - zmęczenia i bólów oczu. Oto 9 produktów pełnych odpowiednich składników niezbędnych naszym oczom, by zachować ich sprawność i młodość. Koniecznie wprowadź je do swojej diety.

Jaja

Chcąc zadbać o odpowiednią podaż kwasów Omega-3, zeaksantyny i luteiny, czyli składników odpowiedzialnych za zdrowie naszych oczu, warto wprowadzić do swojej diety jajka. Badania przeprowadzone przez naukowców Westmead Institute for Medical Research wykazały, że jedząc dwa do czterech jajek tygodniowo, możemy ograniczyć ryzyko zwyrodnienia siatkówki aż o 49 proc.

Słodkie ziemniaki

Frytki z batatów wspomogą zdrowie twoich oczu, a przy tym są pyszne Canva Pro INTERIA.PL

Bataty, choć dostępne bez problemu w każdym sklepie spożywczym, nadal nie są zbyt często wybierane podczas zakupów, a to ogromny błąd. To drugie, obok marchwi, cenne źródło beta-karotenu, który przekształca się w witaminę A, niezbędną dla prawidłowego funkcjonowania oczu. Warto wspomnieć, że już jeden niewielki słodki ziemniak pokrywa dzienne zapotrzebowanie na ten drogocenny składnik i to z nawiązką. Bataty można zajadać pieczone, zamiast naszych tradycyjnych ziemniaków do obiadu, jako dodatek do sałatki albo w formie zapiekanki z dodatkami. Wiele osób chwali nawet domowe frytki przyrządzone z batatów i upieczone bez tłuszczu w piekarniku. Pysznie i zdrowo.

Migdały

Pyszne orzechy, które można przekąszać podczas seansu filmowego lub dodawać do muesli czy sałatek mogą zrobić ogromną różnicę w jakości widzenia. Migdały to fantastyczne źródło witaminy E, znanej ze swoich właściwości przeciwutleniających. Stres oksydacyjny może doprowadzić do poważnych zaburzeń widzenia i problemów ze zdrowiem oczu, warto zatem zajadać garść migdałów kilka razy w tygodniu, by uchronić się przed zagrożeniem wpływającym nie tylko na oczy, ale na cały organizm.

Borówki amerykańskie

Borówki to prawdziwy superfood - wspomogą zdrowie oczu, mózgu i serca Canva Pro INTERIA.PL

Naukowcy coraz chętniej przyglądają się niesamowitym właściwościom niepozornych fioletowych kuleczek. Borówki amerykańskie chronią nasz mózg, serce, a także oczy. Dzięki zawartości antocyjanów, czyli silnych przeciwutleniaczy, wspomagają zdrowie oczu poprzez poprawę krążenia w gałkach oraz regenerację siatkówki. Warto dodawać je do koktajli lub porannej owsianki.

Gorzka czekolada

Dobrej jakości gorzka czekolada, która rozpływa się w ustach, brzmi jak deser, ale śmiało można ją traktować jako wspomagacz zdrowia oczu. Spożywana z umiarem, ale regularnie, dzięki zawartości flawonoidów, wspomaga poprawne krążenie w oczach, dzięki czemu chroni je przed zbyt wysokim ciśnieniem, dotlenia komórki i wspiera prawidłowe funkcjonowanie narządu wzroku. Pamiętajmy, by wybierać czekoladę dobrej jakości o zawartości min. 70 proc. kakao.

Pietruszka

Natka pietruszki zdecydowanie błędnie uznawana jest przede wszystkim za dekorację dań. Jeśli zależy nam na poprawie zdrowia oczu, warto dodawać ją do koktajli owocowych, w większych ilościach do sałatek i obficie posypywać nią wszelkie potrawy obiadowe. Ma w sobie "złotą trójcę zdrowych oczu", czyli: zeaksantynę, luteinę i beta-karoten. Tak duża ilość składników niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania oczu nie tylko je wspiera, ale także chroni przed ich degeneracją związaną z wiekiem.

Papryka

Surowa papryka w każdym kolorze będzie świetnym sposobem na uzupełnienie witaminy C niezbędnej dla zdrowych oczu Canva Pro INTERIA.PL

Koniecznie na surowo - kładąc na kanapkę, dodając do świeżej sałatki lub maczając w hummusie - paprykę po prostu warto jeść. To doskonałe źródło witaminy C, zeaksantyny, witamin A i E, a wszystkie wspierają zdrowie oczu i nerwu wzrokowego.

Zielone liście

Szpinak, jarmuż, sałata - wszystkie zielone warzywa liściaste to skarbnica witamin i składników odżywczych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania naszych oczu. Luteina i zeaksantyna nie tylko chronią przed światłem niebieckim emitowanym przez ekrany, ale spowalniają rozwój niebezpiecznych chorób: zaćmy czy zwyrodnienia plamki żółtej.

Łosoś

Ta ryba znana jest z bogatej zawartości kwasów Omega-3, które działają przeciwzapalnie. A działanie przeciwzapalne jest kluczowe w zapobieganiu rozwojowi najczęstszych chorób i nowotworów, także oczu. Warto spożywać go w formie duszonej, smażonej, pieczonej lub na surowo przynajmniej dwa razy w tygodniu, by odczuć jego dobroczynne działanie na cały organizm.

Cechy, które wskazują, że jesteś silną kobietą. Jedna nie jest oczywista Interia pl INTERIA.PL