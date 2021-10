Ile lat ma królowa Elżbieta II?

Sandra Kubicka i Aleksander Milwiw-Baron są parą! Z kim byli wcześniej? Królowa Elżbieta II ma już 95 lat. Wiekowa królowa wiele przeżyła i wciąż, jak na swój wiek, cieszy się dobrym zdrowiem i doskonałym umysłem.

Jednak każda nieobecność królowej podczas oficjalnych spotkań, każde odnotowane przez media gorsze samopoczucie, czy teraz nowe zdjęcia, na których widać, że królowa porusza się o lasce, budzą niepokój w poddanych.



Nic w tym dziwnego, wszyscy zdają sobie doskonale sprawę z tego, ze królowa nie będzie żyć wiecznie. Chociaż zarówno rodzina, jak i poddani pragną, by Elżbieta II jeszcze długo panowała, wszystko jest już gotowe na jej odejście.



Nie jest to żadne nowe postępowanie, bowiem plan na wypadek śmierci królowej Elżbiety II jest już gotowy od 50 lat.



Takie procedury są ustalane dużo wcześniej wobec wszystkich członków rodziny królewskiej, co mogliśmy obserwować przy śmierci księcia Filipa.



"Most London Bridge został opuszczony"

Zdjęcie Od lat wiadomo, jak będzie wyglądał pogrzeb królowej / AP/Associated Press / East News

Gdy królowa umrze, cała procedura rozpoczyna się od poinformowania rodziny oraz pracowników pałacu o jej śmierci. Premier Wielkiej Brytanii będzie poinformowany przez sekretarza słowami: "Most London Bridge został opuszczony".



Od momentu podania tej informacji, służba w pałacu ma 10 minut na opuszczenie flag do połowy masztu. Następnie orędzie po śmierci królowej wygłosi najstarszy syn Elżbiety II, prawowity następca tronu: książę Karol.



Następnego dnia po śmierci królowej Rada Akcesyjna ma obowiązek ogłosić Karola nowym władcą. Dopiero później organizowane są czynności pogrzebowe, gdzie każda z nich ma swoją nazwę.



"Jednorożec" oznacza przetransportowanie ciała królowej do Pałacu Buckingham, gdyby monarchini odeszła w innym miejscu, niż pałac.



"Lew" oznacza kondukt żałobny, a kryptonim "pióro" oznacza wystawienie trumny na widok publiczny.



Po uroczystościach pogrzebowych trumna królowej zostanie złożona w kaplicy św. Jerzego i pochowana obok swojego małżonka.

Zdjęcie Ostatnio królowa wyraźnie schudła i zaczęła poruszać się o lasce / Samir Hussein / Getty Images

