Królowa Elżbieta II i książę Filip byli małżeństwem, które przeżyło ze sobą dobre i złe chwile. Przez tyle lat, mimo problemów małżeńskich, o których nie mówiło się zbyt głośno, starali się być dla siebie wzajemnym wsparciem.

Elżbieta II i książę Filip poznali się, gdy przyszła królowa miała 18 lat. Pierwotnie Elżbieta miała wyjść za kogoś innego, ale para zakochała się w sobie i nie wyobrażała sobie życia bez siebie. Ślub odbył się 20 listopada 1947 roku w Opactwie Westminsterskim.



Prywatnie małżonek nazywał ją "swoją Lilibeth", a ona przymykała oko na jego wybryki w związku. Przez 74 wspólne lata Filip zawsze kroczył za nią dwa kroki z tyłu, zajmując dumnie swoje drugorzędne miejsce w monarchii.



"On po prostu był i pozostał przez te wszystkie lata moją siłą" - powiedziała królowa Elżbieta II z okazji ich złotego jubileuszu w 1997 roku.

Gdy 9 kwietnia 2021 roku media otrzymały tragiczną wiadomość o śmierci księcia Filipa, trudno było w to uwierzyć mimo sędziwego wieku księcia. Wielka Brytania pogrążyła się w żałobie, a wraz z nią oczywiście cała rodzina królewska i sama Elżbieta II.



Dzień pogrzebu księcia Filipa był jednym z najtrudniejszych dni dla monarchini. Oczy całego świata śledziły skromną, ograniczoną obostrzeniami pandemicznymi ceremonię pogrzebową. Królowa - samotna, ukrywająca zapłakane oczy i bladą cerę pod kapeluszem - wzbudziła wzruszenie i poczucie smutku w poddanych.





Królowa Elżbieta II i książę Filip zawarli przed śmiercią pakt

Królowa jednak zaskoczyła wszystkich swoim szybkim powrotem do pełnienia obowiązków i gdy pierwszy raz po śmierci męża pojawiła się publicznie z uśmiechem na twarzy, wzbudziła spore poruszenie w mediach.



Oczywistym było, że tego wymaga od niej również etykieta. Królowa także znana jest z tego, że potrafi trzymać swoje nerwy na wodzy i stara się ukrywać emocje podczas oficjalnych wyjść.



Mało kto jednak wiedział, że jeszcze długo przed tym, jak którekolwiek z nich myślało o śmierci, małżonkowie zawarli ze sobą pewien pakt. To wiele wyjaśnia, dlaczego królowa tak szybko otarła łzy żałoby po mężu.



"Oboje często dyskutowali o tym, jak każde z nich poradzi sobie bez drugiego u boku i ostatecznie uzgodnili, że każdy, kto zostanie, powinien opłakiwać drugą osobę, ale nie za długo, a następnie cieszyć się życiem, które mu pozostało" - napisał Richard Kay w swoim felietonie na łamach "Daily Mail".

Richard Kay jest specjalistą od rodziny królewskiej i doskonale wie, co dzieje się za pałacowymi murami, w przeciwieństwie do zwykłych poddanych, przed którymi wiele spraw monarchii jest ukrywane.



Ostatnie chwile przed śmiercią królowa Elżbieta II i książę Filip spędzili razem. Najpierw mąż królowej przez długie tygodnie przebywał w szpitalu, gdzie przeszedł operację serca.



Gdy opuścił szpital, wszyscy mieli nadzieję, że teraz książę nabiera sił. Prawda jednak okazała się być inna i ostatnie chwile spędził on na pożegnaniu z ukochaną żoną. Oboje wiedzieli, że nie pozostało im zbyt wiele czasu. Przypomnieli sobie wzajemnie o swojej przysiędze.



To, że królowa Elżbieta II i książę Filip zawarli taki pakt, wyszło na jaw dopiero teraz. Była to tajemnica małżonków, która pozwoliła Lilibeth przetrwać najtrudniejszy czas w jej życiu - czas żałoby.

Zdjęcie Królowa Elżbieta II skupiła na sobie wzrok całego świata podczas pogrzebu księcia Filipa / Pool / Samir Hussein / Getty Images

Zdjęcie Królowa Elżbieta II i książę Filip nie okazywali sobie uczuć publicznie, jednak za pałacowymi murami pozwalali sobie na drobne gesty i piękne słowa / Max Mumby/Indigo / Getty Images

