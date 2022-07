Aleksandra Szafrańska po raz drugi będzie mamą

Aleksandra Szafrańska opublikowała niedawno na swoim profilu w serwisie Instagram zdjęcie USG z podpisem:

Rośnie w brzuszku nasza druga córeczka. Aleksandra Szafrańska

Celebrytka i jej mąż Marcin są już szczęśliwymi rodzicami sześcioletniej Zosi. Jak się okazuje, ich rodzina powiększy się o kolejną córkę.

Fani bardzo pozytywnie odnieśli się do wieści, które przekazała ich ulubiona “królowa życia". W komentarzach posypały się gratulacje dla przyszłych rodziców. Aleksandra Szafrańska przy okazji podziękowań dla przychylnych jej internautów zdradziła także, że wybrała już imię dla córki, którą nosi pod sercem:

Kochani Bardzo dziękujemy za Wasze gratulacje to mega miłe i na pewno jak Anielka dorośnie to kiedyś pokaże jej ten post i te wszystkie miłe komentarze. Aleksandra Szafrańska

Instagram Post

Reklama

Sylwia Peretti pomaga uchodźcom. Przejmujący wpis gwiazdy "Królowych życia"! >>

Córka Oli Szafrańskiej będzie miała na imię Aniela

Aniela to polski odpowiednik imienia Angela, którego źródeł należy szukać w grece, gdzie oznacza ono “posłańca". Do niedawna było to imię, które wielu osobom kojarzyło się z babciami. Jednak jak pokazują statystyki — Aniela wraca do łask. W 2021 r. nadano to miano aż 1078 dziewczynkom.



Polacy naprawdę nazwali tak swoje dzieci. Lista najdziwniejszych imion >>

Kim jest Aleksandra Szafrańska?

Aleksandra Szafrańska dołączyła do 11 edycji programu “Królowe życia" emitowanego przez stację TTV. Ujęła widzów swoim pozytywnym nastawieniem, szczerością i uporem w dążeniu do celu. Kobieta prywatnie jest żoną i matką, zaś na polu biznesowym prowadzi popularny butik. Ola Szafrańska jest także aktywną użytkowniczką mediów społecznościowych, gdzie jako instagramerka i modelka buduje swój wizerunek i komunikuje się z fanami. “Królowa" ma także dom w Egipcie, bo podobnie jak Dagmara Kaźmierka, uwielbia gorący klimat tego kraju.



Instagram Post

Dagmara Kaźmierska pochwaliła się zdjęciem z młodości. "Cudowna"