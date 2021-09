Książę Andrzej oskarżony o napaść na tle seksualnym. Proces rusza

Jak opisuje szczegółowo pozew, zostałam sprzedana i wykorzystana seksualnie. Pociągam do odpowiedzialności księcia Andrzeja za to, co mi zrobił. Potężni i bogaci ludzie nie chcą ponosić odpowiedzialności za swoje czyny. Mam nadzieję, że inne ofiary zobaczą, że nie trzeba żyć w ciszy i strachu. Że można odzyskać swoje życie i domagać się sprawiedliwości

powiedziała Virginia Roberts Giuffre w rozmowie z serwisem People.