Książę Filip niedawno opuścił szpital po miesięcznym pobycie w nim, gdzie przeszedł operację serca. Okazuje się jednak, że zamiast wracać do zdrowia, jest coraz gorzej...

Reklama

Zdjęcie Królowa Elżbieta II jest gotowa na najgorsze /Stephen Lock / i-Images /East News

Książę Filip ma już 99 lat i nic dziwnego, że czuje się coraz gorzej. Media rozpisywały się na temat przyczyn jego niedawnego, miesięcznego pobytu w szpitalu.

Reklama

Książę trafił tam z infekcją, której Pałac Buckingham bliżej nie określił, a finalnie przeszedł operację serca.



Media przygotowywały się już na najgorsze, a wpadka BBC, gdzie został opublikowany czarno-biały film z księciem Filipem, wywołała oburzenie na całym świecie.



On jednak o własnych siłach opuścił szpital 16 marca, lecz o jego słabym wyglądzie znów było głośno. Od tego czasu zaszył się w pałacu, gdzie ponoć wraca do sił.



Jednak plotki, które można usłyszeć, nie napawają optymizmem. Książę czuje się coraz gorzej i wie, że zostało mu niewiele czasu.



Ponoć odbył poważną rozmowę z królową Elżbietą II. To, co wyznał jej, leżąc już zupełnie bez sił, jest niezwykle poruszające.



W małżeństwie Filipa i Elżbiety niestety nie brakowało niewierności. Książę Filip był znany ze swojego hulaszczego stylu życia i właśnie... za to ostatnio przeprosił małżonkę, błagając ją o wybaczenie.



"Filip czuje, że musi ją przebłagać. Będzie błagał o wybaczenie. Wszystkich swoich czynów, które zraniły Elżbietę. To jego ostatnie życzenie, żeby mu przebaczyła. Mieli do czynienia z niewiernością małżeńską. Podobnie jak większość arystokratów, Elżbieta zachowywała spokój i nie zadawała wielu pytań" - możemy przeczytać w "The Globe".



Mąż królowej Elżbiety wie, że jest już w bardzo zaawansowanym wieku i przed odejściem chce mieć czyste sumienie. Wszyscy są ciekawi reakcji królowej, która w swoich uczuciach zawsze była niezwykle powściągliwa.

Zdjęcie Książę Filip opuścił szpital 16 marca 2021 roku / Jeff Spicer / Getty Images

Zdjęcie Królowa Elżbieta przebaczy mężowi zdrady? / Rex Features / East News

***

Zobacz również:



Przekaż 1% na pomoc dzieciom - darmowy program TUTAJ>>>