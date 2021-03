Książę Filip od prawie dwóch tygodni przebywa w szpitalu walcząc z infekcją. Mimo zapewnień rodziny królewskiej, że książę ma się dobrze, niepokoje społeczne wciąż rosną. Właśnie media podały informację, że mąż królowej Elżbiety II został przetransportowany do innej placówki medycznej.

Zdjęcie Książę Filip wciąż przebywa w szpitalu /Chris Jackson /East News

Wielka Brytania z zapartym tchem śledzi doniesienia na temat zdrowia księcia Filipa, który w połowie lutego trafił do szpitala Edwarda VII w Londynie, w dzielnicy Marylebone.

Od samego początku Pałac Buckingham utrzymywał, że stan księcia jest dobry, a w szpitalu przebywa jedynie z powodu bezpieczeństwa.



Pobyt jednak przeciągał się, a odwiedzający ojca książę Karol opuścił szpital ze łzami w oczach. To nie napawało optymizmem.



Teraz okazuje się, że mąż królowej właśnie został przetransportowany do innej placówki medycznej - do szpitala szpitala św. Bartłomieja.



Wciąż jednak Pałac nie komentuje stanu zdrowia Filipa i nie wiadomo, co było powodem takiej decyzji.



W mediach jednak krążą plotki, że książę najpewniej zmaga się z koronawirusem, ale rodzina królewska nie chce niepokoić poddanych.





Zdjęcie Książę Filip został przewieziony do innego szpitala / Splashnews / East News

Zdjęcie Moment przetransportowania księcia do innej placówki / Splashnews / East News

