Spotify promuje dezinformację na temat Covid-19?

Spotify to szwedzki serwis, który oferuje swym użytkownikom, częściowo darmowy, a częściowo płatny, dostęp do muzyki i podcastów w postaci: audioblogów, audycji radiowych, kursów, czy czytanych we fragmentach powieści.



W Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej rozpętała się burza po publikacji na Spotify rozmowy ze znanym antyszczepionkowcem — Robertem Malone, który stwierdził, że Ameryka wpadła w psychozę, a jej obywatele zostali zmanipulowani, aby nosić maseczki i się szczepić. Po upowszechnieniu materiału w USA zawrzało i pojawiły się głosy, że Spotify publikując podcast, przyczynia się do szerzenia fałszywych informacji o Covid-19.

Jedną z reakcji był list naukowców i lekarzy do Spotify, w którymi pisano:

Pozwalając na propagowanie fałszywych i społecznie szkodliwych stwierdzeń, Spotify umożliwia swoim mediom niszczenie zaufania publicznego do badań naukowych i zasiewanie wątpliwości co do wiarygodności wskazówek opartych na danych oferowanych przez lekarzy.

Gwiazdy przeciwko antyszczepionkowcom na Spotify

Zdjęcie Swoje utwory ze Spotify wycofali już Neil Young i Joni Mitchell. James Blunt grozi bojkotem / Jo Hale / Getty Images

W ramach sprzeciwu wobec publikacji tego typu treści w serwisie, usunięcia swoich utworów zarządzał legendarny grungowy muzyk Neil Young oraz niezwykle popularna w USA Joni Mitchell. Natomiast James Blunt grozi Spotify bojkotem.

Książę Harry i Meghan Markle upominają Spotify

Do grona znanych osób, którze krytykują Spotify, dołączyli także Książę Harry i Meghan Markle. Ich fundacja wyraziła zaniepokojenie treściami publikowanymi w serwisie. To nie pierwszy raz, gdy para zabiera głos w tej sprawie. Jak czytamy w oświadczeniu opublikowanym na instagramowym profilu Archewell, ich fundacja już od kwietnia 2021 roku kontaktuje się z platformą, wyrażając swoje zaniepokojenie. Ich zdaniem: “popularyzacja błędnych informacji odnośnie Covid-19 na platformie, może wywołać aż nazbyt realne konsekwencje".



Książę Harry i Meghan Markle zrezygnują z milionów?

Książę Harry i Meghan Markle w 2020 roku podpisali kontrakt ze streamingowym gigantem na hosting i produkcję podcastów, którego wartość szacowana jest na 25 milionów dolarów. Pomimo że książęca para potępia dezinformację, do której ich zdaniem, przyczynia się Spotify, to Książę Harry i Meghan Markle nie zdecydowali się wycofać ze współpracy z platformą. Ich wyjątkowo lukratywny kontrakt nadal obowiązuje, zatem podcasty będą wciąż się pojawiały na platformie.



