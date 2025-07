Tego lepiej nie nakładaj latem. Kosmetyki, które robią więcej szkody niż pożytku

Gęste, bogate formuły są cudowne zimą, ale w lecie potrafią zrobić z cery pole walki: pory się zatykają, pojawiają się krostki, kaszka, a makijaż spływa zanim zdążysz wyjść z domu. Wybieraj lekkie emulsje, żele, esencje - to one nawilżą bez zapychania . A jeśli masz cerę tłustą lub mieszaną, sięgnij po kosmetyki z oznaczeniem "oil-free" lub "non-comedogenic".

AHA, BHA, PHA - to świetne składniki złuszczające, ale w słoneczne miesiące mogą narobić szkód. Zwłaszcza jeśli używasz ich rano albo zapominasz o kremie z filtrem. To często kończy się podrażnieniem, zaczerwienieniem, a czasem nawet przebarwieniami, które trudno później usunąć. Jeśli nie chcesz całkowicie rezygnować z kwasów, używaj ich raz w tygodniu, tylko wieczorem - i koniecznie nakładaj SPF 50 rano.

Wysoka temperatura, pot, sebum i ciężki podkład? To przepis na katastrofę. Skóra wygląda na zmęczoną, makijaż się waży, a pory błagają o litość. Latem postaw na lżejsze formuły - kremy BB, mineralne pudry, lekko kryjące fluidy z SPF. A jeśli tylko masz taką możliwość, to po prostu pozwól skórze oddychać i postaw na naturalne glow.

To nie marketingowy slogan, tylko absolutny must-have każdej letniej pielęgnacji. Promieniowanie UV działa cały czas - nawet w cieniu, nawet w pochmurny dzień. A skutki jego działania to nie tylko zmarszczki, ale też przebarwienia, utrata jędrności i zwiększone ryzyko podrażnień. Dlatego bez względu na to, czy wychodzisz na cały dzień, czy tylko po zakupy, SPF powinien być ostatnim krokiem w porannej rutynie. Najlepiej SPF 30 lub 50 - i warto go reaplikować w ciągu dnia.