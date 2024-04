Kalifornia tak naprawdę stała się domem dla Harry'ego już w 2020 roku, kiedy to wraz z żoną, Meghan Markle postanowili przeprowadzić się tam z Kanady, do której pierwotnie wyjechali po wyprowadzce z Wielkiej Brytanii.

Chociaż elektroniczne zgłoszenie do Companies House zostało wymienione dopiero w środę, z dokumentu wynika, że zmiany dokonano 29 czerwca 2023 r. Było to tego samego dnia, w którym Pałac Buckingham potwierdził, że para opuściła Frogmore Cottage, który był ich ostatnim przyczółkiem w Wielkiej Brytanii.

To kolejny krok oddalający go od rodziny królewskiej

"To nigdy nie było odejście. To było raczej wycofywanie się niż ustąpienie. To było naprawdę trudne środowisko, co chyba widziało wiele osób" - wyjawił wówczas książę Harry.