Ekspert nie ma wątpliwości. Jak czuje się książę Harry bez Meghan Markle?

Książę Harry ostatnio pojawia się publicznie coraz częściej, jednak bez swojej żony, Meghan Markle, co skłoniło obserwatorów rodziny królewskiej do wysunięcia hipotezy, że ten nowy rozdział w życiu Harry'ego może w większym stopniu koncentrować się na jego osobistych celach.

Książę Harry wziął niedawno udział w uroczystej kolacji zorganizowanej przez Światową Organizację Zdrowia. Pojawił się także na wydarzeniu HALO Trust i także nie było u jego boku Meghan Markle.

"To znaczące, że teraz robi tak wiele sam. Żyją oddzielnymi sprawami, ponieważ wygląda na to, że Harry próbuje ukształtować swoją prywatną przyszłość, niezależną od jego żony" - powiedział królewski ekspert, Phil Dampier w rozmowie z "The Sun".

To, co jeszcze zwraca uwagę podczas samodzielnych wystąpień Harry'ego, to jego mowa ciała. Zdaniem eksperta od odczytywania mowy ciała, książę Harry pokazał, że czuje się "jak w swoim żywiole", występując solo na scenie podczas imprezy charytatywnej, na której mógł błyszczeć, a nie być w cieniu swojej żony.

W rozmowie z "The Mirror" specjalista przeanalizował każdy szczegół ruchów księcia.

"Mowa ciała Harry'ego sugeruje, że jest zachwycony i chłonie energię publiki niczym gwiazda wielkiego show. Jego rozpięta marynarka, promienny uśmiech skierowany do publiczności i ten znaczący gest uniesienia kciuka — wszystko to wskazuje na to, że jest w pełnym trybie popisowym" - mówił rozmówca "The Mirror".

Została także przypomniana sytuacja z 2023 roku, kiedy to Harry i Meghan byli widziani na tym samym wydarzeniu w serii niezręcznych póz Harry'ego i trudnej sytuacji z mikrofonem Meghan. W tym roku wyglądało to o wiele lepiej i swobodniej w wykonaniu samego Harry'ego.

Choroba to tylko wymówka? Co dzieje się z Meghan Markle?

Książę Harry był w doskonałym humorze Scott Dudelson / Contributor Getty Images

Ponoć do ostatniego momentu nie było wiadome, czy Meghan Markle pojawi się u boku męża. Ostatecznie usprawiedliwieniem jej nieobecności ma być bliżej nieokreślona choroba.

Czyżby była to tylko wymówka, by dać szansę Harry'emu? Wygląda na to, że książę w pojedynkę rozkwita i nie jest przytłoczony i zagubiony, jak niekiedy jest odbierany w towarzystwie żony.

Oczywiście w zagranicznych mediach z tego powodu już pojawiają się doniesienia o kryzysie w związku Meghan i Harry'ego. Realiści jednak oceniają, że może być to zabieg wizerunkowy, mający na celu wyeksponowanie roli księcia Harry'ego jako indywidualnej osoby.

Książę Harry i Meghan na otwarciu Invictus Games © 2022 Associated Press