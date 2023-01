Tego książę Harry nie mógł się spodziewać. Jego wyznania zezłościły Brytyjczyków

Dziennik "The Times" postanowił sprawdzić, jak Brytyjczycy odbierają księcia Harry’ego tuż po premierze serialu dokumentalnego "Harry i Meghan" na Netfliksie i zlecił przeprowadzenie sondażu firmie badawczej YouGov. Wynika z niego, że 44 proc. respondentów jest za odebraniem mu tytułu książęcego. Przeciwnego zdania jest 32 proc.

Co więcej, tylko 7 proc. Brytyjczyków nabrało sympatii dla księcia i księżnej Sussex po obejrzeniu netfliksowego dokumentu. Dodatkowo 44 proc. ankietowanych myśli teraz cieplej o księciu Williamie i księżnej Kate.

Zdjęcie Książę Harry i księżna Meghan Markle tracą grunt pod nogami / 123RF/PICSEL

Tym Harry podpadł Brytyjczykom

To wyraźny dowód na to, że Brytyjczycy są zdegustowani krytycznymi słowami księcia Sussex na temat rodziny Windsorów. W jednym z odcinków serialu "Harry i Meghan", młodszy syn króla Karola III wspomina np., że gdy wraz z żoną powiadomił rodzinę o planach przeprowadzki do USA, William "krzyczał na niego", a ojciec "mówił rzeczy, które nie były prawdą".

Wspomina też, że służby prasowe rodziny królewskiej prowadzą "brudną grę z mediami". Sugeruje ponadto, że niechęć, z jaką Meghan spotkała się w Pałacu Buckingham, mogła wynikać z tego, że lepiej wykonywała obowiązki reprezentacyjne od Williama.

Pamiętniki księcia Harry'ego, które zostaną wydane 10 stycznia, mogą jeszcze bardziej pogrążyć go w oczach Brytyjczyków.

