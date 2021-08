książę Harry tęskni za Wielką Brytanią?

Książę Harry i Meghan Markle odcięli się wiele miesięcy temu od brytyjskiej rodziny królewskiej.

O ile po przeprowadzce do USA Meghan czuła się jak ryba w wodzie, tak Harry ponoć miał problemy z zaklimatyzowaniem się.



Nic w tym dziwnego - rozpoczął dotąd mu nieznane życie na własny rachunek, gdzie wszystko zależało tylko od niego i jego żony.



Teraz wiodą już ustabilizowane życie w pięknej willi w Santa Barbara, gdzie niczego im nie brakuje.



Okazuje się jednak, że za niektórymi rzeczami Harry tęskni. Jak chociażby za ulubioną rozrywką Brytyjczyków - grą w polo. Co prawda gra ta powstała w Azji Środkowej, ale Brytyjczycy, a dokładniej Ci zamożni, oszaleli na jej punkcie.



Dlatego, gdy Harry został zaproszony do charytatywnego meczu polo w Stanach Zjednoczonych, nie wahał się ani przez chwilę.



Brat księcia Williama udał się do Kolorado, by tam w Aspen Valley Polo Club wesprzeć zbiórkę.



Okazało się, że prócz zagrania w ulubioną grę, Harry i Meghan postanowili przekazać na szczytny cel 1,5 miliona dolarów. Pieniądze te mają pochodzić ze sprzedaży pamiętnika Harry'ego, który już w krótce ukaże się w sprzedaży.

