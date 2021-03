Książę William i księżna Kate wielokrotnie mówili o tym, jak ważne jest dbanie o swoje zdrowie psychiczne. Okazuje się jednak, że to sam książę William może mieć teraz poważne problemy w tym temacie.

Reklama

Zdjęcie Księżna Kate i książę William borykają się z wielkim napięciem w związku ze swoją pracą /Pool /Getty Images

Książe William i księżna Kate od dawna działają w swoim kraju na rzecz zdrowia psychicznego. Wypowiadają się często na ten temat i wspierają organizacje działające w tym temacie.

Reklama

Sami doświadczają różnych napięć i stresów związanych ze swoją pracą i funkcja jaką pełnią w kraju i na arenie międzynarodowej.



Jednak wiele wskazuje na to, że mimo zapewnienia doskonałej opieki w rodzinie królewskiej, to najnowsze wieści mówią o poważnym problemie księcia Williama z alkoholem.



Nie da się ukryć, że ostatnie miesiące nie były dla Williama najłatwiejsze - konflikt z bratem, pandemia, nadmiar obowiązków oraz choroba ojca oraz dziadka - dały się mu we znaki.



"William zmaga się z dużą ilością złości i bólu. Odczuwa ciągły niepokój. Tylko alkohol jest w stanie go ukoić, więc pije coraz więcej" - czytamy w "The Globe"



Taką sytuacją jest zaniepokojona księżna Kate, która obawia się o zdrowie męża. Ponoć według informatora dziennika już podjęła kroki, by pomóc Williamowi w zmaganiu się z problemem.



Jeżeli doniesienia te okażą się prawdziwe, to rodzina królewska ma się o co martwić...

Zdjęcie Księżna Kate stara się wspierać księcia Williama / WPA Pool / Getty Images

Zdjęcie Książę William wspiera osoby mające problemy ze zdrowiem psychicznym / WPA Pool / Getty Images

Zdjęcie Od niedawna krążą w mediach plotki o problemie alkoholowym księcia Williama / WPA Pool / Getty Images

***

Zobacz również:



Przekaż 1% na pomoc dzieciom - darmowy program TUTAJ>>>