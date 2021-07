Księżna Charlene poważnie chora - wydała oświadczenie

Robert Karaś pokazał zdjęcia Agnieszki Włodarczyk tuż po porodzie! Księżna Charlene zachorowała na chorobę ARVI podczas swojej służbowej podróży po Afryce. 10 lat temu podczas ślubu z księciem Albertem, Charlene Grimaldi została nazwana najsmutniejszą panną młodą z powodu łez, które roniła przez cały ślub.



Zazwyczaj panny młode płaczą ze wzruszenia i wielkich emocji, lecz na twarzy Charlene nie pojawił się nawet najmniejszy cień uśmiechu tego, mogłoby się wydawać, szczęśliwego dnia.



Po tym wydarzeniu media rozpisywały się nad powodem zachowania księżnej i pojawiły się plotki na temat zdrad, jakich dopuszczał się książę Albert jeszcze przed ślubem.



Po pewnym czasie, z biegiem lat, sytuacja uspokoiła się. Teraz gdy księżna zachorowała w Afryce i nie mogła świętować z mężem 10., niezwykle ważnej i symbolicznej, rocznicy ślubu, w mediach zawrzało ponownie.



Okazało się, że księżna zachorowała w Afryce już w styczniu i od tego czasu nie była w Monako. Jej stan określany był jako ciężki, bo choroba, na którą zapadła Charlene zaatakowała układ słuchowy i oddechowy.



Od tego momentu księżna nie przebywa w Monako i nie ma zamiaru tam wracać. W związku z tym wydała oficjalne oświadczenie:



To będzie pierwszy raz, kiedy będę świętować dzień mojego ślubu sama, co bardzo mnie smuci i jest ogromnie trudne. Aczkolwiek Albert i ja nie mamy wyjścia. Musimy słuchać zaleceń lekarzy – nawet jeżeli sprawia nam to ból. Mój mąż bardzo mnie wspiera. Nasze codzienne rozmowy pomagają mi zachować spokój, ale tęsknię za wspólnym czasem. Było mi niezwykle dobrze, gdy odwiedzili mnie w Południowej Afryce. Cieszę się, że ich widziałam. Nie mogę doczekać się, gdy będziemy razem już na dobre - Napisała w oświadczeniu księżna Charlene.

Księżna Charlene próbowała uciec od męża trzykrotnie

Sporo osób jednak nie wierzy do końca w przesłanie Charlene, znów zaczynają krążyć plotki, że księżna nie wraca do Monako, bo w końcu udało jej się odciąć od męża, którego nie kocha, a który wciąż ją zdradza.



Przypuszczenia te nie wzięły się znikąd. Przypomnijmy, że księżna Charlene już próbowała uciec od męża i to trzykrotnie.



Pierwszy raz księżna miała próbować uciec w maju, jeszcze przed ślubem w 2011 roku. Pojechała wówczas do Paryża, żeby przymierzyć suknię ślubną od Armaniego. Miała szukać schronienia w ambasadzie RPA. Miesiąc później podczas Grand Prix Formuły 1. także nie chciała wracać do księcia Alberta.

Najgłośniej zrobiło się o próbie ucieczki księżnej Charlene w 2011 roku, gdy została zatrzymana w drodze na lotnisko w Nicei. Wówczas został jej skonfiskowany paszport, by już nigdy więcej nie próbowała zostawić męża.



Próby ucieczek były jeszcze podsycane wiadomościami o tym, że księżna rok po ślubie zachorowała na depresję. Jednak to nie przeszkodziło temu, by urodziła mężowi dwójkę dzieci.



Życie Charlene u boku księcia Alberta nie było i nie jest usłane różami. Czyżby choroba faktycznie była tylko przykrywką i księżna po latach oswobodziła się i ułoży sobie życie na nowo w Afryce? Wiele na to wskazuje!



Zdjęcie Księżna Charlene często, nawet publicznie, wyglądała na przygnębioną / Getty Images

Zdjęcie Księżna Charlene została okrzyknięta najsmutniejszą panną młodą świata podczas swojego ślubu / AP / East News

