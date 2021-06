Księżna Charlene - "najsmutniejsza panna młoda świata"

Księżna Diana powiedziała to przed śmiercią?! Po wypadku zaczął się chaos! Księżna Charlene, przez lata nosząca miano "najsmutniejszej panny młodej świata", zachorowała.

Charlene Grimaldi wyszła za księcia Alberta w 2011 roku i na ślubie była niezwykle rozemocjonowana, trudno było dostrzec uśmiech na jej twarzy, a łzy, które płynęły po jej twarzy, nie były odbierane jako łzy szczęścia... wręcz przeciwnie.



Przez to zyskała niechlubny tytuł "najsmutniejszej panny młodej", lecz po latach sytuacja nieco ucichła, a księżna nadal pozostaje w małżeństwie z księciem Albertem.





księżna Charlene zachorowała! Jaki jest jej stan?

Niestety, obecnie media podają dość niepokojącą wiadomość o stanie zdrowia księżnej Charlene. Jakiś czas temu wyruszyła ona w oficjalną podróż do Afryki, by wesprzeć akcję ochrony wymierającego gatunku zwierząt - nosorożców.



Po powrocie do Monako zaczęła czuć się nie najlepiej i konieczna była interwencja służb medycznych. Okazało się, że podczas podróży zachorowała na ARVI.





Zdjęcie Księżna Charlene w dniu ślubu została okrzyknięta "najsmutniejszą panną młodą" / Dominik Lipinski / Getty Images

Zarażenie się tą chorobą skutkuje infekcją uszu, gardła oraz nosa. Księżna została objęta opieką medyczną, ale niestety nie będzie mogła świętować z mężem 10. rocznicy ślubu, która przypada w lipcu 2021 roku.



Wszyscy jednak obecnie trzymają kciuki za zdrowie żony księcia Alberta i nie zastanawiają się nad obchodami rocznicy.





