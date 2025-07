O czym pamiętać podczas robienia domowej lemoniady?

Można pokusić się o stwierdzenie, że w kontekście napojów, lemoniada to synonim lata i wakacji. Ten popularny trunek bez żadnego problemu możemy przygotować w domu, mając wówczas pewność, że znajdują się w nim zdrowe składniki.

Chcąc urozmaicić i ulepszyć smak lemoniady, oprócz cytryn, warto dodać do niej sok z limonki. Rzecz jasna jedynym minusem pod względem składników, z których przygotowuje się lemoniadę, jest cukier. Jednak nie musimy dodawać go dużo, ponadto opcjonalnie cukier w ogóle nie musi występować w tym napoju, ale należy pamiętać, że wówczas lemoniada będzie bardzo kwaśna. Alternatywę dla cukru mogą stanowić również miód, ksylitol, stewia czy erytrytol.

Zdecydowanie powinniśmy używać świeżych cytryn, zamiast gotowych soków cytrynowych, które mogą zawierać dodatkowy cukier i różnego rodzaju dodatki, niekoniecznie zdrowe. Starajmy się wybierać cytryny, których skórka nie jest woskowana. Jeśli nie mamy pewności, czy skórka nie jest woskowana, cytryny powinniśmy dokładnie wyszorować i sparzyć.

Dlaczego to tak istotne? Otóż skórka z cytryny również będzie nam potrzebna do zrobienia lemoniady, dzięki czemu uzyskamy znakomity aromat.

Gdy z kolei naszą lemoniadę chcemy wynieść na jeszcze wyższy poziom orzeźwienia, niezbędne będą liście świeżej mięty.

Skórka z cytryny sprawi, że lemoniada zyska doskonały aromat 123RF/PICSEL

Domowa lemoniada - składniki

5 cytryn,

1 limonka,

4 łyżeczki cukru,

1 litr wody,

liście świeżej mięty.

Domowa lemoniada - przepis

Jedną cytrynę kroimy wraz ze skórką na plasterki o grubości ok. 1 cm. Pokrojoną cytrynę przekładamy do dzbanka i dodajemy cukier oraz listki świeżej mięty. Ile listków? To zależy od indywidualnych preferencji.

Składniki w dzbanku dokładnie ugniatamy przy pomocy np. drewnianej łyżki, dzięki czemu uzyskamy aromat ze skórki cytryny oraz z mięty. Następny krok to wlanie do dzbanka niewielkiej ilości wody, by przykryła rozgniecione składniki. Dzbanek odstawiamy do lodówki na godzinę.

Z pozostałych cytryn dokładnie wyciskamy sok. Możemy zrobić to przy użyciu specjalnej wyciskarki do cytrusów lub ręcznie. Jeśli sok wyciskamy ręcznie, warto sięgnąć po widelec, ugniatając nim miąższ w przekrojonych na pół cytrynach.

Drugi dzbanek napełniamy wodą, zostawiając trochę miejsca. Z lodówki wyjmujemy dzbanek z rozgniecioną cytryną, cukrem i miętą. Zawartość dzbanka przelewamy przez sitko do drugiego dzbanka. Następnie wlewamy sok z wyciśniętych cytryn. Połowę limonki kroimy w cienkie plasterki i dodajemy je do naszej lemoniady. Na koniec dodajemy jeszcze kilka listków mięty. Całość delikatnie mieszamy i ugniatamy, by z limonki wydobyć sok. Lemoniadę serwujemy z kostkami lodu. Gotowe.

