Księżna Charlene poinformowała poddanych o tragedii

Księżna Charlene przez ostatnie miesiące przebywała w Afryce, gdzie wyjechała wspierać działania charytatywne na rzecz ratowania nosorożców.

W czasie pobytu w RPA zapadła na chorobę górnych dróg oddechowych, która dała się jej we znaki i stan księżnej nie był najlepszy.



Ponoć był to także główny powód braku możliwości powrotu Charlene do męża i dzieci, do Monako. Niektórzy jednak wierzyli w plotki o kolejnym kryzysie w małżeństwie Charlene i Alberta i w to, że księżnej w końcu udało się od niego uciec.



By załagodzić nieco burzę w mediach odnośnie ich małżeństwa, Albert odwiedził w końcu wraz z dziećmi żonę w Afryce.



Teraz, gdy plotki nieco ucichły, pojawiła się kolejna, niezwykle smutna informacja odnośnie życia księżnej Charlene. Ona sama postanowiła powiadomić o tragedii internautów i poddanych, publikując post w swoich mediach społecznościowych.



Okazało się, że Charlene pożegnała swojego wiernego przyjaciela, ukochanego psa.



"Mój mały Anioł zmarł ostatniej nocy. Została potrącona przez samochód. Tak bardzo będę za tobą tęsknić, Spoczywaj w pokoju" - napisała księżna Charlene pod zdjęciem z ukochanym pupilem.

Reklama

W komentarzach nie zabrakło słów współczucia i pocieszenia dla Charlene.



Instagram Post

Instagram Post

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Ocalić od zapomnienia": Utwór Anny Jantar "Tyle słońca w całym mieście" w wykonaniu Ani Rusowicz Polsat

***

Zobacz również:

Maria Dębska i Marcin Bosak rozstali się? Szokujące doniesienia tygodnika!



Szyc opuszcza Polskę! To tam teraz chce zamieszkać!

***

Więcej inspirujących materiałów o gwiazdach, modzie i stylu życia znajdziesz na naszym Instagramie!