Rodzicami księżnej Kate są Carol i Michael Middletonowie. Prócz Kate w ich rodzinie przyszło jeszcze dwoje dzieci - Pippa i James.

Zanim Kate weszła w rodzinę królewską, niewiele było wiadomo o jej bliskich. Dopiero gdy wyszła za Williama, świat zainteresował się także jej piękną siostrą.



To ona olśniła wszystkich podczas ceremonii ślubnej Williama i Kate. Księżna Pippa towarzyszyła Kate w tym najważniejszym dniu - służyła jej pomocą i wsparciem emocjonalnym.



To nie był pierwszy raz, gdy tak się działo. Kate i Pippa były ze sobą bardzo związane i okazuje się, że właśnie tak jest do tej pory.



Pippa była przy Kate we wszystkich najważniejszych momentach jej życia, także tych kiedy zamiast łez szczęścia pojawiały się te zrodzone ze smutku.



Księżna Kate wspierała Pippę podczas jej ślubu. Starała się dodać jej otuchy, tak jak zrobiła jej siostra, gdy Kate wychodziła za Williama

Gdy zaczęły się problemy po pojawieniu się Meghan Markle, nie tylko księżna Kate nie pałała do niej sympatią. Wybranka księcia Harry'ego nie przypadła do gustu również Pippe.



Stanęła w obronie Kate, kiedy media rozpisywały się o jej konflikcie z Meghan. Uważała, że to właśnie księżna Sussex knuła wszelkie intrygi, by zdyskredytować Kate i ją przyćmić.



"Twierdzi, że Meghan próbuje ukraść projektantów, których uwielbia Kate" - pisała brytyjska prasa o zdaniu Pippy na temat Meghan.



Ostateczną szpilką wbitą Meghan przez Pippę miało być niezaproszenie jej na ślub w 2017 roku. Co prawda jeszcze wtedy Harry nie był zaręczony z amerykańską aktorką, ale ich relacja już była bardzo poważna.



Media szybko to zauważyły, dlatego panie we trzy musiały pojawić się na Wimledonie w 2019 roku, by uciszyć nieco plotki o ich konflikcie. Choć Pippa robiła dobrą minę do złej gry, trudno było jej trzymać nerwy na wodzy.



Pippa jest przy księżnej Kate na dobre i na złe

Nie chciała, by ktokolwiek niszczył jej ukochaną siostrę. To właśnie jej Kate zwierzała się, gdy przechodziła najtrudniejsze chwile i na nią mogła liczyć, gdy na świat przychodziły jej dzieci.



Gdy narodził się książę George, czyli pierwsze dziecko Kate i Williama, Pippa podarowała siostrze wyjątkowy medalion z grawerem. Zazwyczaj Kate nosi biżuterię należącą do skarbca królowej Elżbiety II.



Prezent od Pippy jest wyjątkiem i księżna Kate traktuje go niczym skarb. Teraz, gdy Pippa drugi raz została mamą, jest bardzo zajęta, ale wciąż pragnie mieć czas dla ukochanej siostry.



Pippa i Kate często widują się i pilnują, by ich dzieci również miały ze sobą dobre relacje - tak jak one od samego dzieciństwa.

Ślub księżnej Kate i księcia Williama był wielkim wydarzeniem. W drodze do ołtarza przyszłej księżnej towarzyszyła właśnie Pippa

Pippa i księżna Kate są niezwykle mocno ze sobą związane

