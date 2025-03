Księżna Kate wyznacza modowe trendy. Jej zamiłowanie do garniturów przełożyło się na modę biurową w 2024 roku. Styliści i miłośnicy mody śledzą jej każdy krok i podpatrują, co danego dnia księżna ma na sobie.

Księżna często łączy obcisłe jeansy z eleganckimi marynarkami, koszulami czy swetrami, tworząc stylizacje idealne na mniej formalne okazje. Jej podejście do mody pokazuje, że kluczem do udanej stylizacji jest dostosowanie trendów do własnego stylu i sylwetki, co sprawia, że jej wybory są inspiracją dla wielu kobiet na całym świecie.