Księżna Kate ma coraz więcej pracy! To źle na nią wpłynie?

Księżna Kate to niekwestionowana ulubienica Brytyjczyków. Od momentu dołączenia do rodziny królewskiej jest wzorem do naśladowania.

Nawet samej królowej Elżbiecie II imponuje jej sumienność, ogłada, wiedza oraz przede wszystkim dyskrecja i skromność.



Ostatnie miesiące pokazały, że monarchini może liczyć na żonę swojego wnuka. Po odejściu Meghan Markle i księcia Harry'ego oraz po wybuchu pandemii, Kate godnie reprezentowała interesy Wielkiej Brytanii.



Nie dała się również wciągnąć w wymianę zdań z Meghan Markle po wywiadzie u Oprah Winfrey, co tylko działało na korzyść rodziny królewskiej.



To jednak też sprawiło, że księżna Kate pracuje ponad swoje siły i w brytyjskiej prasie pojawiły się swego czasu artykuły o złej kondycji księżnej, wynikającej z przepracowania.



Wówczas sama Kate zareagowała na te słowa i zdecydowanie zaprzeczyła. Teraz jednak sytuacja może wyglądać nieco inaczej, bo to właśnie ona przejmie kolejne obowiązki, powierzone jej przez królową Elżbietę II.



"Teraz księżna Kate zajmie się Rugby Football Union (RFU) i Rugby Football League (RFL). Patronaty, za które wcześniej odpowiadał książę Harry, zostaną ogłoszone w nadchodzących miesiącach, przed mistrzostwami świata w lidze rugby w październiku i listopadzie" - czytamy o księżnej Kate w "The Sunday Times".

Do tej pory to książę Harry zajmował się wydarzeniami sportowymi. Czy Kate udźwignie kolejne powinności? Czas pokaże!



