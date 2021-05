Księżna Kate jest niekwestionowaną ulubienicą Brytyjczyków i zachwyca ich ilekroć pojawi się gdzieś publicznie.

Żona księcia Williama ma wrodzony szyk i sporo czasu poświęciła na naukę dworskiej etykiety.



Nie pozwala sobie na wpadki, a jej stroje zawsze dopasowane są do okazji. Gdy na królewskim dworze pojawiła się Meghan Markle, została okrzyknięta niemal od razu królową wpadek.



Meghan zaliczała gafę za gafą, podczas gdy Kate wciąż dawała popis nienaganności. W dalszym ciągu tak jest, ale sama Kate przyznaje, że jest tylko człowiekiem i wpadki zdarzają się nawet jej.



Na dowód tego opublikowała na oficjalnym koncie zdjęcie, na którym razem z hrabiną Wesseksu, Zofią, robią niekontrolowane miny.



Wydarzenie to miało miejsce podczas zawodów konnych w Ascot, które są wiekową tradycją, na której zawsze gości brytyjska rodzina królewska.



To podczas jednej z imprez hrabina Zofia była o krok od upadku, gdy wysiadając z powozu, potknęła się. Z ratunkiem pospieszyła wówczas księżna Kate, dosłownie łapiąc Zofię.



Wówczas nie było czasu na przestrzeganie etykiety. Cała sytuacja dodatkowo rozśmieszyła obydwie panie, bo prywatnie niezwykle się lubią. Pokazując te ujęcia, Kate chciała zwrócić uwagę poddanych na to, że nie zawsze jest idealna, a wpadki zdarzają się każdemu.





