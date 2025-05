Słów kilka o jarzmiance. Co to za roślina?

Jarzmianka ( Astrantia ) to roślina, która w ostatnich latach zdobywa coraz większą popularność wśród ogrodników. Dzięki swojej niezwykłej urodzie, łatwości w uprawie i dużej odporności świetnie sprawdza się zarówno w nowoczesnych kompozycjach roślinnych, jak i ogrodach urządzonych w stylu rustykalnym, nawiązującym do sielankowych, wiejskich rabat.

Jarzmianka kwitnie od późnej wiosny do końca lata. W zależności od odmiany kolorowy spektakl może mieć miejsce od maja do lipca lub od czerwca do sierpnia. Kwiaty utrzymują się długo i świetnie sprawdzają się jako okaz do bukietu oraz do suszenia. Dużym atutem tego okazu jest możliwość powtórzenia kwitnienia jesienią, choć nie jest ono już bardzo spektakularne.