​Księżna Kate spróbowała swoich sił jako didżejka. Efekt? Mąż błagał, by przestała

Księżna Kate i książę William przebywają obecnie z oficjalną wizytą w Szkocji, a każdy ich dzień od rana do wieczora wypełniony jest spotkaniami z poddanymi. Na jednym z nich Księżna Kate miała okazję spróbować pracy didżeja i przez chwilę miksowała muzykę. Tylko przez chwilę, bo efekt - no cóż, nie zachwycił ani jej samej, ani jej męża. "Proszę, wyłącz to, uszy mnie od tego bolą" - skwitował didżejski popis swojej żony książę William.

Zdjęcie Księżna Kate i książę William przebywają obecnie z oficjalną wizytą w Szkocjii świetnie się tam bawią / East News