Księżniczka Anna najbardziej zapracowanym członkiem rodziny królewskiej! Czym się zajmuje?

Anna i Karol najbardziej zapracowanymi członkami brytyjskiej rodziny królewskiej. Dlaczego?

W ostatnich latach na barki księżniczki Anny i księcia Karola spadła jeszcze większa liczba obowiązków. Ma to związek z tym, że 95-letnia królowa Elżbieta II ograniczyła swoją oficjalną aktywność, a książę Filip, trzy lata przed śmiercią wycofał się z pełnienia obowiązków. To samo zrobili książę Harry wraz żoną Meghan, którzy przeprowadzili się do Stanów Zjednoczonych. Drugi syn Elżbiety II, książę Andrzej, wycofał się z życia publicznego w związku z podejrzeniami o udział w handlu i molestowaniu seksualnym.

W związku z tym, że grono mogących reprezentować monarchię członków rodziny królewskiej wyraźnie stopniało, ci, którzy nadal pełnią swoje obowiązki, mają więcej pracy. W 2021 roku najbardziej zajęta była księżniczka Anna, która wzięła udział w 387 oficjalnych wydarzeniach. Następca tronu, czyli książkę Karol, też nie próżnował - pojawił się na 385 spotkaniach. Daleko za nimi są książę William (235) oraz najmłodsze z dzieci Elżbiety II, książę Edward (204) i jego żona, hrabina Zofia (194).

Reklama

Jak pandemia wpłynęła na grafik członków rodziny królewskiej?

Mimo tylu obowiązków zarówno księżniczka Anna, jak i książę Karol mogą powiedzieć, że z powodu pandemii zwolnili tempo pracy. W 2019 roku oboje mieli bowiem znacznie więcej zajęć. Anna wówczas wzięła udział w 506 spotkaniach i wydarzeniach, z kolei Karol w 521.

Jeśli chodzi o Elżbietę II, to w 2021 roku miała ona zaledwie 184 zobowiązania. Większość z nich odbyło się w formie rozmów telefonicznych i wideo, co pozwalało jej pozostać w Zamku Windsor. Ograniczona aktywność królowej w ubiegłym roku to pokłosie nie tylko jej zaawansowanego wieku i pandemii, ale też tego, że w kwietniu pochowała męża.

Najpracowitsza z Windsorów, księżniczka Anna, w wolnym czasie oddaje się swojej pasji, którą jest jazda konna. Reprezentowała Wielką Brytanię na letnich igrzyskach olimpijskich w 1976 r. w jeździectwie. Jest też dwukrotną indywidualną mistrzynią świata w tej dyscyplinie (1971, 1975) oraz mistrzynią drużynową (1975).

***

Przeczytaj również:



Księżniczka Anna: Szara eminencja brytyjskiego dworu

Czterdzieste urodziny Meghan. Jak będzie świętować ten dzień?

Zobacz również: