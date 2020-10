Kylie Jenner lubi siebie

Członkini klanu Kardashianów/Jennerów uwielbia robić sobie selfie. 23-latka nie przestaje zachwycać się sama sobą.

Zdjęcie Kylie lubi się dzielić swoimi fotkami z obserwatorami /East News

Kylie Jenner to jedna z sióstr, które są znane głównie z tego, że... są znane. Jej profil na Instagramie obserwuje prawie 200 mln osób na całym świecie!

Tym razem Kylie "poczuła się urocza" (ang. ‘felt cute"), w związku z czym opublikowała fotki w białym staniku i jeansach. Nie zapomniała o starannym makijażu, jak na twarz linii kosmetyków przystało.

Trzeba przyznać, że figura Kylie robi wrażenie - mocne wcięcie w talii, wydatny biust to już znaki rozpoznawcze kobiet z jej rodziny. A czy to zasługa natury, czy ingerencji chirurgicznej, to już inna kwestia...

