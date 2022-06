Biel to jeden z najmodniejszych kolorów tego lata. Wie o tym i Kylie Jenner, która uczyniła go kluczowym elementem swojej letniej stylizacji. Gwiazda zaprezentowała się na ulicach Calabasas w Kalifornii w prawdziwie letnim wydaniu - swoim strojem podkreśliła swoją zgrabną sylwetkę.

Kylie Jenner (niemal) cała na biało

Zdjęcie Kylie Jenner zachwyca sylwetką w letniej stylizacji / Backgrid/East News / East News

Gwiazda podczas wyjścia ze swoją 4-letnią córką Stormi miała na sobie białe, szerokie spodnie oraz biało-żółty top z odważnym dekoltem. Celebrytka dobrała do tego zestawu okulary przeciwsłoneczne z żółtymi oprawkami, niewielką białą torebkę i wiązane nad kostką różowe szpilki na niewielkim obcasie.

Kylie Jenner - styl

Kylie Jenner z pewnością potrafi dopasować swój styl do okazji, a wszystko, co na siebie włoży, natychmiast staje się hitem. Z jednej strony to street fashion, z drugiej - klasa i elegancja.

Kylie Jenner uwielbia luźne bluzy czy t-shirty, ale nie stroni od ubrań podkreślających jej sylwetkę. Celebrytka lubi podkreślać swoje kształty spodniami z wysokim stanem lub ołówkowymi spódnicami.

Kylie Jenner uwielbia też kobiece kreacje. Na wielkie wyjścia wybiera obcisłe sukienki, do których zakłada buty na wysokim obcasie. Jej kreacje najczęściej są zdobione m.in. cekinami. Kylie stawia również na satynę, w której prezentuje się olśniewająco.

