Laluna Unique szczerze o operacjach plastycznych

Laluna Unique, a tak naprawdę Katarzyna Alexander, jest dość barwną postacią polskiego show-biznesu. Zdobyła serca widzów swoim poczuciem humoru i odrobiną szaleństwa, którą kocha w swoim życiu.

Laluna jest znana także ze swojej szczerości i często wprost odpowiada na zadane pytania.



Teraz postanowiła wypowiedzieć się na temat operacji plastycznych, których jest fanką i nie ma zamiaru tego ukrywać. W swoim życiu przeszła wiele zabiegów, by zbliżyć się chociaż trochę do wyznaczonego sobie ideału piękna.



Jednak okazuje się, że gwiazda przestrzega swoje młodsze fanki przed poddawaniem się takim zabiegom zbyt wcześnie.



"Im później, tym lepiej. Dziewczyny długo się rozwijają i powinny pozostać przy naturalności najdłużej, jak długo mogą. Miałam 26 lat, kiedy zrobiłam sobie piersi. 26 lat to dobry wiek, żeby coś sobie poprawić. Głupotą jest, jeśli dziewczyna w wieku 20 lat leci z operacjami. Stanowczo mówię nie!" - czytamy słowa Laluny Unique w serwisie Pudelek.



